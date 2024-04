Simeone: "Saúl sacó a relucir cosas a las que nos tenía acostumbrados"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se ha alegrado de que Saúl Ñíguez haya podido volver a marcar, en este caso para darle la victoria al equipo ante el Villarreal (1-2), ya que siempre ha mantenido "la humildad y el respeto" a pesar de no tener tantos minutos, y ha resaltado que cuando tienes "un grupo que está comprometido" y que piensa "en el objetivo común" son "mejores". "Saúl es un chico que siempre ha mantenido su espíritu para trabajar. Nunca se ha quejado, siempre ha mantenido la humildad y el respeto en el lugar en el que le ha tocado acompañar y ayudar al club y al equipo. Ha jugado bastante en pasajes de la temporada, ahora está jugando menos pero siempre tengo en mente su capacidad", declaró en rueda de prensa. Además, recordó la faceta goleadora del centrocampista ilicitano. "Hoy sacó a relucir cosas a las que nos tenía acostumbrados. Saúl era un hombre que hacía goles, como Marcos, que tiene que volver a esa línea de goles porque necesitamos los goles de los mediocampistas", manifestó. En este sentido, también se mostró satisfecho de que los cambios sean tan decisivos. "Cuando tienes un grupo que está comprometido, que te ayuda a pensar en el objetivo común, somos mejores. Hoy entraron muy bien y eso le dio vitalidad al equipo para acercarnos a poder ganar el partido", subrayó. Por otra parte, el técnico argentino analizó el encuentro en el Estadio de la Cerámica. "Había perdido el Athletic, teníamos la posibilidad de recuperar, si ganábamos, ese lugar que tanto queremos. Necesitábamos hacer un partido serio, fuerte, los chicos lo interpretaron muy bien. Los cambios nos revitalizaron el medio y el ataque y eso nos permitió salir del estado en el que estábamos por el minuto 15 o 20 del primer tiempo", expresó. "Empezamos ganando el partido, no pudimos finalizar contragolpes con los que lo hubiésemos podido resolver mucho mejor para distanciarnos en el marcador. Jugamos contra un equipo que juega bien y que tuvo opciones, que pudo haber hecho el 2-1 antes en un error nuestro, pero tuvimos fortuna de que no sucediese. Luego Saúl hizo un golazo", apuntó. Con este triunfo, el Atlético pone fin a una nefasta racha de resultados lejos de casa, que había despertado las críticas en el entorno rojiblanco. "Estamos en un lugar en el que solo tenemos a favor ganar el partido, porque si no ganamos todo genera opinión y crítica. Hoy me quedo con la satisfacción de que Savic entró muy bien en el segundo tiempo; de que Azpilicueta siempre está presente para darte lo que el equipo necesita; Marcos nos dio un poco más de salida con espacios; Saúl entró muy bien haciendo el gol; y Saúl y Morata le dieron un paso de mayor agresividad a la presión y a nuestro ataque", indicó. En otro orden de cosas, el 'Cholo' destacó la importancia de haber vuelto a anotar a balón parado después de mucho tiempo. "Estoy muy contento de poder volver a hacer un gol de pelota parada. En una época, cada pelota parada era un olor a gol, y en este último tiempo no pudimos hacerlo", señaló. Por último, Simeone explicó que el cambio de Roro Riquelme tras el descanso lo realizó para tener "más agresividad en la parte izquierda". "Nos tiraron una cantidad enorme de centros desde ese lugar. Entendíamos que con Lino lo podíamos controlar mejor, y sostenernos con Savic como un central más para darle al medio un futbolista más para jugar. Buscamos meter a Llorente en el medio con Koke, con Correa y Morata arriba", finalizó.