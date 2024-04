Miles de manifestantes marchan hacia el domicilio de Netanyahu para pedir su salida del Gobierno

Miles de personas han marchado este martes hacia el domicilio del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén en el marco de la llamada "semana nacional de protesta" convocada por la oposición contra el Gobierno para pedir elecciones anticipadas en Israel. La marcha se ha dividido en múltiples direcciones a lo largo del barrio residencial de Rehavia en medio de un gran dispositivo policial que ha intentado levantar barricadas para impedir el paso de los manifestantes, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. Por otro lado, en los alrededores del Parlamento israelí, el ex primer ministro israelí Ehud Barak (1999-2001) que lideró el Partido Democrático de Israel ha animado a aquellos manifestantes que se han reunido en la zona con tiendas de campaña por tercera noche consecutiva. La semana de protestas culminará previsiblemente el sábado 6 de abril con una gran manifestación en la calle Kaplan y la Plaza de los Secuestrados de Tel Aviv para recordar los seis meses de los ataques de las milicias palestinas de Gaza y el inicio del secuestro de más de un centenar de rehenes que siguen en el enclave.