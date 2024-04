Israel vuelve a bombardear Siria en respuesta a un intento de ataque previo contra los Altos del Golán

El Ejército de Israel ha vuelto a bombardear Siria este martes de madrugada en respuesta a un intento de ataque previo desde territorio sirio, sin que ninguna de las dos acciones hayan resultado en daños materiales o bajas, y tan solo unas horas después de que un bombardeo israelí contra el Consulado iraní en Damasco acabase con la vida de al menos seis miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán. "Tras la alerta en el norte del país hace poco tiempo, se ha identificado un objetivo aéreo sospechoso que se dirigía a Israel desde Siria, el objetivo fue derribado en Siria y no cruzó al país. El evento ha concluido", ha publicado el Ejército israelí en su cuenta de la red social X, antes Twitter. Tras ello, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha notificado un bombardeo israelí contra un puesto militar en el pueblo de Maariya, en la gobernación sureña de Daraa, en respuesta al lanzamiento de un misil contra los ocupados Altos del Golán. Los Altos del Golán son un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y que se anexionó de forma efectiva en 1981, en un movimiento no reconocido por la comunidad internacional. Las autoridades de Israel, que no se han pronunciado sobre este nuevo bombardeo, reconocen ataques en Siria argumentando que actúan para evitar el establecimiento de bases iraníes y el envío de armas a Hezbolá por parte de Teherán, que apoya al presidente sirio, Bashar al Assad, en el marco de la guerra que estalló en 2011 tras la violenta represión de las manifestaciones prodemocráticas en el marco de la 'Primavera Árabe'.