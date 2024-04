Equipo de Biden pone el aborto en el centro de su campaña y pide defenderlo en las urnas

Washington, 2 abr (EFE).- La campaña del presidente demócrata Joe Biden, quien optará a la reelección el próximo 5 de noviembre, puso este martes el foco en la protección del aborto y llamó a los ciudadanos a defenderlo en las urnas.

"Los votantes están haciendo oír su voz en las urnas. No tolerarán que Trump ni ningún otro 'magapolítico' les quite sus derechos y en noviembre no será diferente", apuntó en una llamada con medios de comunicación la directora de la campaña Julie Chávez Rodríguez.

Este martes, la campaña Biden-Harris 2024 lanzó un anuncio audiovisual titulado 'Confianza' en el que Biden habla sobre la elección que enfrentarán los estadounidenses este noviembre en lo que respecta a la libertad reproductiva.

En el anuncio se acusa al expresidente Donald Trump (2017-2021) de jactarse de revocar Roe v. Wade -la sentencia que protegía el aborto a nivel nacional y que fue tumbada por el Tribunal Supremo en 2022- y de conspirar para prohibir el aborto en todo el país si es reelegido.

El comercial es parte de la campaña publicitaria de 30 millones de dólares del equipo Biden-Harris dirigida a los votantes de los estados bisagra, entre ellos Florida, donde ayer la Corte Suprema decidió mantener la actual prohibición del aborto de 15 semanas en Florida.

Con su decisión reactivó una prohibición del aborto de seis semanas -cuando la mayoría de las mujeres no sabe que está embarazada- aprobada por los legisladores de Florida el año pasado.

Esta norma de las seis semanas impulsada por el gobernador de Florida, el republicano Ron de Santis, estaba suspendida, a la espera de que la Corte Suprema tomara una decisión sobre las quince semanas, y ahora entrará en vigor dentro de 30 días.

El Supremo de Florida decidió además que el tema del aborto esté en las papeletas electorales del 5 de noviembre, por lo que los ciudadanos decidirán en las urnas si quieren consagrar las protecciones del aborto en la constitución del estado.

Algo similar ya ha sucedido en otros estados como Ohio, Virginia y Kentucky, donde los ciudadanos optaron por decir no a las medidas restrictivas.

Desde que en junio de 2022 el Tribunal Supremo de EE.UU. anuló el falló de 1973 que legalizaba de facto el aborto en todo el país, este se ha vuelto uno de los principales asuntos que han dividido a demócratas y republicanos en las urnas.

"Donald Trump es directamente culpable del hecho de que el aborto haya sido efectivamente prohibido en todo el sureste de Estados Unidos", apuntó Chávez, ya que "nombró a tres jueces de la Corte Suprema que revocaron Roe v. Wade".

El futuro candidato del Partido Republicano para las elecciones de noviembre a la Casa Blanca ha manifestado recientemente su aparente apoyo a prohibir el aborto después de las 15 semanas de embarazo, aunque con excepciones.

"Los republicanos de todo el país están quitando el acceso a la atención de salud reproductiva y metiéndose en las decisiones más personales que las mujeres pueden tomar", añadió la directora.

Chávez aseguró que el 80 % de los estadounidenses se opone a la prohibición del aborto en todo el país y que dos de cada tres votantes dicen que el aborto será un tema importante para ellos en los comicios del 5 de noviembre. EFE

