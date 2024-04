El Pentágono apunta a Israel como responsable del ataque contra el Consulado iraní en Damasco

El Pentágono ha apuntado este martes a Israel como responsable del ataque contra el Consulado iraní en la capital de Siria, Damasco, que se saldó con la muerte de 14 personas, entre ellas siete miembros de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán y varios sirios miembros de una milicia afín a Hezbolá. "Esa es nuestra evaluación y también es nuestra evaluación de que había un puñado de altos líderes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. No puedo confirmar esas identidades, pero esa es nuestra evaluación inicial en este momento", ha indicado la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, en rueda de prensa. Asimismo, ha precisado que el Pentágono "no ha sido informado por los israelíes" sobre este ataque ni tampoco sobre su posible objetivo. Singh, no obstante, ha indicado que se trataba de "un edificio militar de la Fuerza Quds". "Este no ha sido un ataque estadounidense, así que no tengo muchos detalles sobre qué tipo de edificio era. Pero no, no apoyamos los ataques a instalaciones diplomáticas", ha zanjado. Al menos catorce personas fallecieron por un ataque el lunes atribuido a Israel sobre el Consulado iraní en Damasco, la capital de Siria. Entre los fallecidos hay siete miembros de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán y varios sirios miembros de una milicia afín a Hezbolá. En concreto, entre los fallecidos se encuentran los generales Muhamad Reza Zahedi y Muhamad Hadi Haj Rahimi, "dos comandante veteranos de guerra y altos asesores militares en Siria". El edificio destruido era utilizado como residencia oficial del embajador iraní, Hosein Akbari. Tanto él como su familia están ilesos.