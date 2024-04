El fiscal del distrito de Manhattan pide al juez que amplíe la orden de silencio de Trump en el caso por soborno

La oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha pedido este lunes al juez que supervisa el juicio penal del expresidente de Estados Unidos Donald Trump relacionado con un caso de supuesto soborno que amplíe la orden de silencio para que impida que ataque a familiares de personas involucradas en el caso. "La retórica peligrosa, violenta y reprensible del acusado amenaza fundamentalmente la integridad de estos procedimientos y tiene como objetivo intimidar a los testigos y a los participantes del juicio por igual, incluido este tribunal", reza la misiva, que cita cerca de una decena de publicaciones del magnate en su red social, Truth Social. En este sentido, ha indicado que "este tribunal debe dejar claro de inmediato que el acusado tiene prohibido hacer u ordenar a otros que hagan declaraciones públicas sobre los familiares del tribunal, el fiscal de distrito y todos los demás individuos mencionados en el fallo". "Este tema no es complicado. Los familiares de los participantes en este proceso deben estar estrictamente fuera de los límites", ha agregado. Así, ha indicado que "la insistencia del acusado en lo contrario revela una peligrosa sensación de derecho a instigar el miedo e incluso el daño físico a los seres queridos de aquellos que ve en la sala del tribunal". Bragg ha argumentado que el juez debería aclarar o ampliar el lenguaje existente para evitar que Trump ataque tanto a la familia del magistrado como la suya propia. Esta petición tiene lugar después de que el exmandatario siguiera publicando mensajes relativos a la hija del juez. Por su parte, el equipo legal de Trump ha insistido en que tal cambio en la orden de silencio solamente violaría aún más los derechos de la primera enmienda de la Constitución estadounidense del candidato del Partido Republicano para las elecciones de finales de año. "Trump no ha violado la orden de silencio, y ampliarla exacerbaría las violaciones constitucionales existentes y en curso que la orden está infligiendo", ha escrito el abogado de Trump, Todd Blanche, según recoge el periódico estadounidense 'The Hill'. El juez Juan Merchan, que lidera el caso contra el expresidente estadounidense Donald Trump por presunto soborno a la exactriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como 'Stormy Daniels', impuso la semana pasada contra el magnate una orden de silencio en el contexto del juicio, programado para el próximo 15 de abril. El expresidente Trump fue imputado por más de una treintena de cargos por falsificar registros comerciales para el pago secreto de 130.000 dólares --más de 120.000 euros-- a Clifford a fin de que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial que ambos habrían mantenido en el pasado y que el magnate siempre ha negado. Los pagos en sí no suponen una ilegalidad, pero sí la forma en que los habría efectuado Trump, que habría requerido de la mediación de su entonces abogado Michael Cohen para ocultar los desembolsos a través del conglomerado empresarial liderado por el expresidente estadounidense.