Maestros de Antioquia denuncian suspensión de servicios de salud y ASDEM advierte posible paro indefinido

Docentes de Antioquia denuncian dificultades para acceder a los servicios médicos del magisterio. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La suspensión de servicios de salud para maestros de Antioquia fue denunciada por las organizaciones sindicales ASDEM y ADIDA, que exigieron soluciones al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), la Fiduprevisora y el Ministerio de Educación Nacional. Las asociaciones reportaron dificultades para acceder a consultas, recibir medicamentos y continuar tratamientos médicos.

En un comunicado, la Asociación Sindical de Educadores del Municipio de Medellín (ASDEM) advirtió que convocará a un paro indefinido de maestros si no se garantiza una atención en salud digna, oportuna y de calidad.

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Por su parte, la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) denunció problemas en la prestación de los servicios para docentes, directivos docentes, pensionados y beneficiarios afiliados al FOMAG en el departamento.

La Asociación comunicó que, tras una reclamación ante el fondo, recibió una respuesta sobre la atención de pacientes con patologías oncológicas. Según la información divulgada por el sindicato, estos usuarios serán atendidos por Sumimedical a partir del lunes 19 de octubre.

ASDEM denuncia interrupciones en los servicios médicos

En su pronunciamiento, ASDEM señaló que los docentes y sus familias enfrentan barreras para acceder a la atención médica, entre ellas cancelaciones de citas, tratamientos interrumpidos, entrega parcial de medicamentos y remisiones que no se concretan.

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La organización también manifestó que los afiliados no cuentan con certeza sobre dónde y cuándo recibirán atención, y denunció dificultades para encontrar prestadores que atiendan sus urgencias.

Ante estas situaciones, ASDEM exigió al FOMAG, a la Fiduprevisora y al Ministerio de Educación Nacional el restablecimiento de los servicios y el pago de las obligaciones pendientes con la red prestadora.

El sindicato pidió garantizar la continuidad de los tratamientos, especialmente para pacientes oncológicos, personas que requieren diálisis, pacientes con enfermedades crónicas, usuarios de servicios de salud mental y mujeres gestantes.

También solicitó la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Medellín para que ejerzan sus funciones de vigilancia y control.

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Entre sus peticiones, ASDEM incluyó el funcionamiento de la mesa de seguimiento entre la Secretaría de Educación de Medellín, el FOMAG y las organizaciones sindicales.

La asociación declaró que se encuentra en “alerta máxima” y advirtió que convocará a un paro indefinido si no se garantiza la atención requerida. El comunicado no establece una fecha para una eventual jornada de protesta.

La Asociación Sindical de Educadores de Medellín exige restablecer la atención médica y advierte sobre un posible paro indefinido. - crédito ASDEM

ADIDA reporta dificultades en la atención de los maestros de Antioquia

En su comunicado ADIDA también denunció cancelaciones de citas, demoras en consultas especializadas, interrupciones de tratamientos, entrega incompleta de medicamentos y remisiones sin atención efectiva.

La organización señaló, además, que algunos hospitales y otros prestadores habrían suspendido sus servicios. Según las denuncias recibidas por el sindicato, estas dificultades estarían relacionadas con problemas de contratación y pagos pendientes.

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ADIDA cuestionó la falta de una red prestadora suficientemente clara y estable para garantizar la atención de los afiliados en los municipios de Antioquia.

Por ello, exigió a la Fiduprevisora y al Ministerio de Educación Nacional resolver las dificultades contractuales y económicas, garantizar la continuidad de los tratamientos y publicar una red de prestadores actualizada, con rutas de acceso claras.

El sindicato también solicitó que se priorice la atención de pacientes con patologías oncológicas, personas en diálisis, pacientes con enfermedades crónicas o infectocontagiosas, usuarios que requieren medicamentos biológicos, personas que necesitan atención en salud mental y mujeres gestantes.

Asimismo, pidió a los organismos de control actuar dentro de sus competencias y a la Secretaría de Educación de Medellín garantizar el funcionamiento de la mesa de seguimiento, con responsables identificados y plazos definidos para cumplir los compromisos.

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Asociación de Institutores de Antioquia denuncia fallas en la atención médica de los afiliados al FOMAG en Antioquia. - crédito ADIDA

Pacientes oncológicos serán atendidos por Sumimedical desde el 19 de octubre

El sábado 17 de octubre, ADIDA publicó una comunicación dirigida al magisterio de Antioquia en la que informó sobre la respuesta recibida del FOMAG frente a la atención de pacientes oncológicos.

Según el mensaje divulgado por el sindicato, las personas con patologías oncológicas serán atendidas a través de Sumimedical desde el lunes 19 de octubre.

La comunicación indica que la entidad contactará a los usuarios para programar sus consultas, procedimientos y tratamientos.

El anuncio se refiere específicamente a los pacientes oncológicos. La información compartida por ADIDA no detalla cambios adicionales en la atención de otras especialidades ni presenta una solución general a las dificultades denunciadas por las organizaciones sindicales.

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ADIDA informó que Sumimedical atenderá a los pacientes con patologías oncológicas desde el 19 de octubre. - crédito ADIDA

Sindicatos solicitan garantías para la atención en salud

ASDEM y ADIDA citaron la Ley Estatutaria 1751 de 2015 para respaldar sus exigencias sobre el derecho fundamental a la salud.

ADIDA hizo referencia a los principios de continuidad, oportunidad e integralidad de la atención y sostuvo que los problemas administrativos y económicos no deben traducirse en interrupciones de los servicios médicos.

Por su parte, ASDEM recordó a sus afiliados que la atención inicial de urgencias no puede ser negada y recomendó solicitar una constancia escrita cuando se presente una negativa del servicio.

Las organizaciones reclaman medidas para garantizar la atención de los docentes, sus familias, los pensionados y los demás beneficiarios del sistema de salud del magisterio. Mientras ADIDA informó sobre la atención de pacientes oncológicos mediante Sumimedical, ASDEM mantiene su advertencia de convocar a un paro indefinido si no se garantiza la prestación adecuada de los servicios.

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