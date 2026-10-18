Del bañador al turrón: la Navidad se adelanta por motivos logísticos y de consumo

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Manuel Weiss Pérez

Madrid, 18 oct (EFE).- La campaña de Navidad se adelanta cada año más en los supermercados españoles, que exhiben turrones, mantecados y panettones desde hace semanas; los operadores reconocen que esta estrategia ayuda a la planificación de las tiendas y que permite a algunos consumidores dosificar sus gastos.

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La patronal de distribución alimentaria Asedas ha señalado que la presencia "paulatina" de productos navideños en los lineales a partir responde tanto a factores de consumo como de planificación logística.

Fuentes de la patronal han indicado a EFE que muchos consumidores buscan adelantar sus compras para dosificar el gasto, organizar sus menús festivos y evitar las prisas de última hora.

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Además, la ampliación del calendario "optimiza la operativa interna" de la distribución alimentaria.

Para los supermercados la cita navideña implica incorporar "hasta 300 referencias adicionales", por lo que su "despliegue progresivo" permite que las tiendas del sector funcionen "sin saturación y con la máxima eficiencia", han añadido desde Asedas.

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Esta "entrada progresiva" de surtido convive con las puntas de afluencia de consumidores, concentrada en los dos fines de semana previos a Nochebuena y Nochevieja, según esperan desde Asedas.

Las ventas de estos alimentos ya en septiembre han subido respecto al año anterior debido al alza de los precios, pese a la bajada en demanda.

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Según información facilitada a EFE por Circana, empresa que analiza los datos de consumo, a fecha de septiembre 2026 el mercado de dulces navideños ha crecido un 6,2 % en valor respecto a 2025, hasta alcanzar los 506,5 millones de euros en distribución moderna.

No obstante, este avance está impulsado principalmente por el incremento de los precios (+10 %), mientras que la demanda retrocede un 3,8 %.

Los turrones, que concentran más de la mitad de las ventas, han crecido un 9,7 % en facturación, pero también registran una caída del volumen (3,8 %).

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Dentro de ellos, el turrón de chocolate ha avanzado un 7,7 % en valor, mientras que el tradicional retrocede un 2,1 %, reflejando una "evolución desigual" entre variedades, ha explicado Circana.

Por otro lado, las otras especialidades de turrón han experimentado un gran auge, ya que crecen un 34,3 % en valor y un 27 % en demanda, por lo que, aunque representan alrededor del 23 % de las ventas de turrones, generan cerca de dos tercios de su crecimiento en euros.

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Según fuentes de supermercados Dia consultadas, los artículos con mayor demanda siguen siendo los dulces navideños clásicos, aunque dentro de esta categoría los "panettones" son los que cada año adquieren un mayor peso.

De hecho, estos dulces de origen italiano se han introducido antes en los lineales este año debido al aumento de demanda.

Según DIA, al inicio de campaña, la demanda es, sobre todo, de artículos dulces y chocolates, mientras que a partir de finales de noviembre, los clientes realizan las compras de otros artículos de fresco y congelado más orientados a las comidas de las fiestas.

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El portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, Enrique García, ha trasladado a EFE Agro su temor ante una más que anticipada subida de precios para esta campaña, ya que cada año "nos encontramos ante la Navidad más cara".

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García ha explicado que, aunque pueda "parecer de perogrullo" todos los años se repite el mismo patrón; una elevación "intensa" de los precios en la semana previa a las fiestas.

Ante este panorama las recomendaciones de la OCU para ahorrar no son nuevas y pasan principalmente por la "compra anticipada" y la "congelación" de productos cuya compra sale mucho más cara a medida que se acercan las fechas clave.

Otra recomendación que ha sugerido García es la adopción de productos "no tan tradicionales" como el cordero y el marisco, los que más crecen en precio, por otros que mantienen el requisito de ser "productos especiales" para una ocasión señalada, aunque a menor costo. EFE

(Recursos de archivo en EFEservicios: 8022482872)