Chipre asegura que el corredor a Gaza se mantendrá pese a la muerte de los cooperantes de WCK

Chipre ha asegurado este martes que la denominada operación 'Amaltea', el corredor humanitario para la entrega de ayuda a la población de la Franja de Gaza, se mantendrá pese a la muerte de siete trabajadores de la ONG World Central Kitchen (WCK) en un bombardeo israelí en el enclave palestino. Así lo ha confirmado el presidente chipriota, Níkos Christodoulídis, durante una rueda de prensa con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en el centro de coordinación de búsqueda y salvamento del puerto de Lárcana, según un comunicado de la Presidencia. "Los trágicos acontecimientos no deberían desanimarnos. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para brindar más asistencia a medida que las necesidades aumentan dramáticamente", ha indicado, agregando que "no se debe pasar por alto lo logrado hasta ahora". Asimismo, ha asegurado que Chipre estará "en condiciones de enviar más asistencia humanitaria antes de fin de mes". "Expreso nuestras más sinceras condolencias a WCK y a los países que han perdido a sus ciudadanos, y pedimos una investigación inmediata y completa de este incidente", ha agregado. Por su parte, Metsola ha subrayado que el corredor humanitario que lidera Chipre "es la traducción exacta" de los "valores europeos", como la "solidaridad" o la "paz". "Unidos en la defensa de nuestra humanidad común", ha precisado. Poco antes, el portavoz gubernamental, Konstantinos Letzmbiotis, ha reiterado que el ataque no afecta a la iniciativa, si bien "habrá que tener en cuenta todas las condiciones de seguridad" sobre el terreno, según un comunicado de la Presidencia. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Theodoros Gotsis, ha indicado que los tres buques que habían llegado a Gaza cargados con ayuda humanitaria --'Jennifer', el barco de la ONG Open Arms y el 'Ledra Dynamics'--, así como la barcaza 'Ares', han regresado al puerto de Lárcana. Gotsis ha explicado que solo 100 toneladas de ayuda han podido ser descargadas en el enclave palestino, si bien no han podido ser distribuidas debido al ataque. "Esto significa que alrededor de 240 toneladas de ayuda no han sido descargadas de los buques", ha dicho en declaraciones al diario 'Cyprus Mail'. El ministro de Exteriores, Constantinos Kombos, ha asegurado que "el transporte funcionó según lo previsto", igual que la descarga. "Ahora los israelíes tendrán que responder a las preguntas", ha señalado, según el citado diario. WCK ha explicado que uno de sus vehículos ha sido atacado en la noche del lunes por el Ejército de Israel a su paso por Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza, tras al salir de un almacén en el que habían descargado 100 toneladas de alimentos, en un desplazamiento coordinado con las autoridades israelíes. Entre los muertos hay personas con ciudadanía polaca, británica y australiana, dos con la doble nacionalidad estadounidense-canadiense, así como un palestino, según ha confirmado WCK, que ha calificado lo ocurrido de "imperdonable". Los trabajadores de World Central Kitchen se encontraban en el enclave palestino en plena misión humanitaria, en colaboración con la ONG Open Arms, para establecer un corredor humanitario marítimo entre Chipre y Gaza y sortear así las enormes trabas impuestas por Israel para la entrega de ayuda por vía terrestre.