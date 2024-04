Aviso por un gas invernadero 24.000 veces más potente que el CO2

Un nuevo estudio internacional centrado en China alerta del crecimiento de las emisiones a la atmósfera de hexafluoruro de azufre, un gas de efecto invernadero 24.300 más potente que el CO2. Este gas, abreviado como SF6, se utiliza comúnmente en redes eléctricas. Para lograr el objetivo ambicioso del Acuerdo de París sobre cambio climático (limitar el aumento de la temperatura superficial promedio global a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales) será necesario que sus 196 signatarios reduzcan drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Esos gases de efecto invernadero difieren ampliamente en su potencial de calentamiento global (GWP), o capacidad de absorber energía radiativa y, por lo tanto, calentar la superficie de la Tierra. Por ejemplo, medido durante un período de 100 años, el GWP del metano es aproximadamente 28 veces mayor que el del dióxido de carbono (CO2), y el del hexafluoruro de azufre (SF6) es 24.300 veces mayor que el del CO2, según el sexto informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio climático (IPCC). Utilizado principalmente en aparamentas eléctricas de alto voltaje en redes eléctricas, el SF6 es uno de los gases de efecto invernadero más potentes de la Tierra. En el siglo XXI, las concentraciones atmosféricas de SF6 han aumentado marcadamente junto con la demanda mundial de energía eléctrica, amenazando los esfuerzos mundiales por estabilizar el clima. Esta mayor demanda de energía eléctrica es particularmente pronunciada en China, que ha dominado la expansión de la industria energética mundial en la última década. Cuantificar la contribución de China a las emisiones globales de SF6 (e identificar sus fuentes en el país) podría llevar a esa nación a implementar nuevas medidas para reducirlas y, de ese modo, reducir, si no eliminar, un impedimento para el objetivo al que aspira el Acuerdo de París. Con ese fin, un nuevo estudio realizado por investigadores del Programa Conjunto del MIT sobre Ciencia y Política del Cambio Global, la Universidad de Fudan, la Universidad de Pekín, la Universidad de Bristol y el Centro de Observación Meteorológica de la Administración Meteorológica de China determinó las emisiones totales de SF6 en China durante 2011-21 a partir de observaciones atmosféricas recopiladas desde nueve estaciones dentro de una red china, incluida una estación de la red del Experimento Avanzado Global de Gases Atmosféricos (AGAGE). A modo de comparación, las emisiones totales globales se determinaron a partir de cinco estaciones AGAGE "de fondo" relativamente no contaminadas y distribuidas globalmente, en las que participaron investigadores adicionales del Instituto Scripps de Oceanografía y CSIRO, la Agencia Nacional de Ciencias de Australia. Los investigadores encontraron que las emisiones de SF6 en China casi se duplicaron de 2,6 gigagramos (Gg) por año en 2011, cuando representaron el 34 por ciento de las emisiones globales de SF6, a 5,1 Gg por año en 2021, cuando representaron el 57 por ciento del SF6 total global. emisiones. Este aumento de China durante el período de 10 años (algunos de ellos provenientes de las regiones occidentales menos pobladas del país) fue mayor que el aumento global total de las emisiones de SF6, lo que resalta la importancia de reducir las emisiones de SF6 de China en el futuro. El estudio de acceso abierto, que aparece en la revista Nature Communications, explora las perspectivas de una futura reducción de las emisiones de SF6 en China. "La adopción de prácticas de mantenimiento que minimicen las tasas de fuga de SF6 o el uso de equipos sin SF6 o sustitutos de SF6 en la red eléctrica beneficiará la mitigación de los gases de efecto invernadero en China", dice en un comunicado Minde An, postdoctorado en el Centro para la Ciencia del Cambio Global (CGCS) del MIT. y el autor principal del estudio. "Consideramos nuestros hallazgos como un primer paso para cuantificar el problema e identificar cómo abordarlo". Se espera que las emisiones de SF6 duren más de 1.000 años en la atmósfera, lo que aumenta los riesgos para los responsables políticos de China y de todo el mundo. "Cualquier aumento en las emisiones de SF6 en este siglo alterará efectivamente el presupuesto radiativo de nuestro planeta (el equilibrio entre la energía entrante del sol y la energía saliente de la Tierra) mucho más allá del marco temporal de varias décadas de las políticas climáticas actuales", dice el Programa Conjunto del MIT y El director del CGCS, Ronald Prinn, coautor del estudio. "Por eso es imperativo que China y todas las demás naciones tomen medidas inmediatas para reducir y, en última instancia, eliminar, sus emisiones de SF6".