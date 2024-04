Al Yazira denuncia el veto de Israel a su retransmisión y critica las declaraciones "ridículas" de Netanyahu

La cadena de televisión qatarí Al Yazira ha denunciado este lunes el veto de Israel a su retransmisión y ha criticado las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha calificado de "mentira peligrosa y ridícula". "Condenamos las declaraciones de Netanyahu, pero solo encontramos una descripción para ellas: que son una mentira peligrosa y ridícula. Nentayahu no ha encontrado justificación para sus continuos ataques contra Al Yazira y la libertad de prensa, excepto mentiras y calumnias", reza un comunicado. Asimismo, el canal televisivo ha responsabilizado a Netanyahu de la seguridad de sus trabajadores e instalaciones "en todo el mundo". "Las declaraciones de Netanyahu forman parte de una serie de ataques israelíes sistemáticos para silenciar a Al Yazira", ha subrayado. "Las calumnias y acusaciones no nos impedirán continuar con la cobertura de manera audaz y profesional, y nos reservamos todos nuestros derechos legales", ha agregado. Horas antes, el Parlamento israelí aprobó en segunda y tercera lectura la conocida como ley Al Yazira, una nueva legislación que permite el cierre de medios extranjeros y que abre la puerta al veto de la cadena qatarí. Netanyahu afirmó poco después de la aprobación que "el canal terrorista Al Yazira ya no transmitirá desde Israel" y mostró su intención "de actuar inmediatamente de acuerdo con la nueva ley para detener la actividad del canal". Además, acusó a la cadena de "participar activamente en la masacre del 7 de octubre" perpetrada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí "e incitar contra los soldados" de las Fuerzas de Defensa de Israel. El Ejército israelí inició una ofensiva contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en respuesta a sus ataques del pasado 7 de octubre, que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes. Desde entonces, las autoridades palestinas han notificado la muerte de cerca de 32.850 personas, a las que se suman alrededor de 440 palestinos en Cisjordania y en Jerusalén Este por las acciones de las fuerzas de seguridad y de colonos israelíes.