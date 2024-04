Una nueva investigación culpa a Rusia del 'síndrome de La Habana' contra funcionarios de EEUU

La misteriosa enfermedad sufrida en los últimos años por personal diplomático, político y de seguridad de Estados Unidos, bautizada como 'síndrome de La Habana' por su incidencia inicial en Cuba, deriva supuestamente de actividades encubiertas promovidas por la Inteligencia rusa, según una investigación que contradice ahora la versión oficial de Washington. Decenas de personas padecieron una serie de síntomas que expertos médicos atribuyeron a ultrasonidos o microondas de origen desconocido. El informe final, publicado en 2023, concluyó que era "muy improbable" que fuese obra de un Estado extranjero, si bien tampoco se ofreció una teoría alternativa y esta ola de "incidentes médicos anómalos" sigue siendo un misterio. Ahora, una investigación conjunta publicada por The Insider, Der Spiegel y CBS apunta a la autoría de Moscú. Uno de los responsables de las pesquisas llevadas a capo por el Pentágono, Greg Edgreen, ha situado el "nexo ruso" como el común denominador de todos los casos. De hecho, las autoridades de Rusia habrían recompensado a una unidad de sus servicios de Inteligencia militares, la 29155, por su buena labor en este campo. Miembros de este grupo habrían estado en todos los lugares donde se han denunciado ataques coincidiendo también con estos incidentes, expone la información periodística que ahora ve la luz. Edgreen ha explicado que los propios investigadores estadounidense se pusieron un baremo demasiado exigente para poder lanzar una acusación formal contra Moscú, entre otras costas porque implicaría enfrentarse a ciertas "verdades incómodas", como que Estados Unidos pudo cometer fallos en la protección de su personal. El Congreso norteamericano ha aprobado medidas de apoyo a las víctimas. Una de ellas, identificada como Carrie, ha contado a la CBS cómo vivió el supuesto ataque que le provocó de primeras un desmayo y, después, problemas de memoria y de concentración. Esta agente del FBI explica que estaba en su casa de Florida cuando, de repente sintió un fuerte sonido en su oído derecho. La batería de su teléfono móvil también comenzó a hincharse, hasta el punto de que rompió la carcasa del aparato. CUMBRE DE LA OTAN Otro de los incidentes tuvo lugar en Lituania el año pasado, en plena cumbre de líderes de la OTAN. Según las fuentes consultadas por los medios que han participado en la investigación, un alto cargo del Departamento de Defensa estadounidense fue atacado. "Esto demuestra que no hay límites sobre lo que hará Moscú o a quién atacará y que, si no hacemos frente, el problema irá a peor", ha advertido Edgreen en su entrevista.