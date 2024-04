La 'Operación Cartuja' del Mallorca, desde Boiro y pasando por San Sebastián

El RCD Mallorca disputará este sábado su cuarta final de la Copa del Rey ante el Athletic Club en el Estadio de La Cartuja, un partido por el título al que ha llegado 21 años después, tras eliminar a un Tercera RFEF (Boiro), un Segunda RFEF (Valle Egüés), dos equipos de LaLiga Hypermotion (Burgos y Tenerife) y dos equipos del actual 'Top 6' de LaLiga EA Sports (Girona y Real Sociedad). Un camino hasta la final de La Cartuja del próximo 6 de abril que ha estado cimentado en la solidez defensiva y la capacidad goleadora de sus delanteros Abdón Prats y Cyle Larin, que entre ambos han logrado anotar 10 tantos. La primer contacto de los bermellones con la competición fue buena muestra de ello. El equipo de Aguirre que se presentaba en Boiro con la esperanza de poner fin en la Copa a una racha de seis partidos ligueros sin ganar, y Abdón Prats, con un hat-trick, y Larin, con un gol, finiquitaron el pase a 1/32 de final con un contundente 0-4. Misma contundencia con la que el Mallorca se deshizo en los treintaidosavos de final del Valle Egüés en un encuentro disputado sobre césped artificial. En esta ocasión fueron Dani Rodríguez y el joven Javi Llabrés, con un doblete, fueron los protagonistas del triunfo de los baleares, que volvían a encontrar en la competición del K.O. y ante un rival de inferior categoría su mejor versión. Mayor dificultad tenía, a priori, el encuentro de dieciseisavos de final para los de Aguirre ante su primer rival profesional en la competición: el Burgos. Sin embargo, el siempre complicado Plantío acabó sucumbiendo ante la insistencia bermellona en el segundo tiempo. Gio González, Larin y Abdón Prats firmaron los goles de la contundente victoria (0-3), y el pase a los octavos de final por tercera temporada consecutiva. En octavos esperaba el primer duelo duro para los de Aguirre. El Mallorca tenía que visitar el Heliodoro, que había firmado el final en la competición de Las Palmas en la ronda anterior, y el duelo de islas no se decidió hasta el último minuto de la prórroga. Tras un partido cerrado, en el que los locales tuvieron más ocasiones, Larin se vistió héroe en la última jugada del tiempo extra para y mandó al fondo de la red un balón suelto en el interior del área y daba el pase al Mallorca a la antepenúltima ronda. Los cuartos tenían preparado para el Mallorca un partido de altos vuelos ante el Girona, en ese momento segundo clasificado de LaLiga EA Sports a dos puntos del Real Madrid. Y ahí apareció el empuje de Son Moix. Un inicio arrollador del Mallorca permitió colocarse con un 3-0 en el marcador en el 35', una renta suficiente pese a acabar sufriendo y con un jugador menos, que hizo que el Girona recortara distancias para acabar muriendo en la orilla (3-2). Por último, en el último escalón antes de la final, la Real Sociedad esperaba en una eliminatoria a doble partido cuyo desenlace iba a ser épico. Tras un partido de ida que acabó 0-0 tras múltiples ocasiones marradas por parte de los donostiarra, el Mallorca se presentó en el Reale Arena con todo por decidir. Mucho mejor plantado que la Real y con opciones en ataque, los de Aguirre consiguieron abrir el marcador con un gran cabezazo de Gio González. Antes, Greif había detenido un penalti a Brais, en lo que sería un adelanto de lo que iba a ocurrir. La Real no iba a rendirse pese a las adversidades, y Mikel Oyarzabal igualaba la eliminatoria con un derechazo tras un gran pase de Brais Méndez. Así, la semifinal se marchó a la prórroga, y posteriormente a penaltis, ante la incapacidad de ambos equipos de marcar. Y ahí, en la tanda de penaltis volvió a emerger la figura de Greif. El portero eslovaco detuvo el primer lanzamiento de Mikel Oyarzabal, parada que, ante el acierto de los lanzadores mallorquinistas, acabaría siendo decisiva. Muriqi, Morlanes, Mascarell y Randonjic no fallaron, y dieron la oportunidad a Darder de devolver a la final de la Copa del Rey a los Bermellones 21 años después, y el talentoso centrocampista balear no falló. La 'Operación Cartuja' (eslogan utilizado por el Mallorca durante el torne) se había consumado. Ahora, solo el Athletic Club los separa de la que sería su segunda Copa del Rey.