El presidente del opositor Nueva Esperanza pide elecciones anticipadas en Israel

El presidente del partido opositor Nueva Esperanza, Gideon Saar, quien fuera integrante del gabinete de unidad liderado por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha hecho un llamamiento este lunes a la celebración de elecciones anticipadas en enero de 2025 en medio de las críticas contra el Gobierno por la situación en la Franja de Gaza. Saar, quien anunció su salida la pasada semana del gabinete después de que Netanyahu le negase la entrada al gobierno de emergencia, ha demandado el establecimiento de una comisión de investigación ante "el mayor fracaso en la historia del país", en alusión a los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) perpetrados el 7 de octubre. "Es esencial para que cuando lleguemos al momento de las elecciones la imagen de responsabilidad de todos a nivel político y profesional quede clara", ha señalado en un encuentro con la prensa en el Parlamento, conocido como Knesset. Por otro lado, el opositor ha afirmado que la "conquista" del enclave palestino durante "un largo periodo de tiempo" ha resultado "dañina" para el "interés nacional" de Israel, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. "Desde hace meses Israel habla del sur de la Franja de Gaza, Rafá, pero no entra", ha indicado, agregando que esto ha llevado al regreso de los civiles al norte del enclave, posibilitando así "la restauración del poder gubernamental y militar" de Hamás. Sus palabras se producen después de que más de 100.000 personas salieran el domingo a las calles de Jerusalén en la mayor movilización contra el Gobierno de Netanyahu para exigir la convocatoria de elecciones anticipadas. Estas protestas coinciden también con las movilizaciones de la población ultraortodoxa, que ha expresado su rechazo ante la posibilidad de que los estudiantes de los yeshivot, los centros religiosos dedicados al estudio de los libros sagrados del judaísmo, sean llamados a filas.