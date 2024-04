(AMP.) El PP citará a Armengol en la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo' y no descarta llamar a Sánchez

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha anunciado este lunes que su partido llamará a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que comparezca en la comisión de investigación que se va a constituir en el Senado sobre el llamado 'caso Koldo' relativo a la presunta trama de mordidas sobre la compra de mascarillas durante la pandemia. Además, ha señalado no descarta citar también en ese órgano al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. "No descarte ninguna opción en relación con la comparecencia del presidente del Gobierno", ha declarado Sémper, que se ha mostrado convencido de que "se acabará demostrado que Pedro Sánchez lo sabía" y, sin embargo, "tapó" esta presunta trama de corrupción. Es más, ha dicho que, pese a todo, "hicieron diputado" a José Luis Ábalos tras dejar de ser ministro de Transportes. Sémper ha puesto el foco en Armengol, tras hacerse eco de la información publicada por 'The Objective' acerca de que Koldo García Izaguirre, exasesor de Ábalos, mantenía una interlocución directa con la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso durante la adjudicación de los contratos de las mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Según este diario, Koldo García llamaba directamente por teléfono a la entonces presidenta de Baleares para que le agilizara los trámites en la compra de las mascarillas. "Si se confirma esta información, sería de suma gravedad la interlocución directa existente entre el señor Ábalos, a través del señor Koldo, y la señora Armengol", ha afirmado Sémper, que se ha preguntado "cómo es posible" que Armengol siga siendo presidenta del Congreso. Sémper ha reclamado a la presidenta del Congreso que ofrezca explicaciones sobre esas informaciones. "No puede seguir siendo ni un minuto más la tercera autoridad del Estado. Ni un minuto más", ha exclamado. "TODO SE VA A ACABAR SABIENDO" Por eso, ha confirmado que el PP, "como primera medida", va a solicitar la comparecencia de Armengol en la comisión de investigación que se va a constituir hoy en el Senado, con el fin de que aclare "por qué supuestamente abrió las puertas a una trama que se forró con el negocio de las mascarillas en lo peor de la pandemia, por qué no reaccionó y por qué sigue sin dar explicación". Tras asegurar que "todo se va a acabar sabiendo", el portavoz del PP ha indicado que esta presunta trama de corrupción tiene "múltiples ramificaciones" y "ya ha traspasado fronteras" porque la Fiscalía Europea "ha abierto también una investigación por los supuestos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias contra los gobiernos de Ángel Víctor Torres y Armengol" en Canarias y Baleares. Asimismo, Sémper ha acusado a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de saberlo "todo" y no hacer "nada", ya que, según ha dicho, hoy también conocen que su Ministerio "reclamó información detallada a los departamentos de Marlaska y de Ábalos sobre su compra de material sanitario". VE "MATERIALMENTE IMPOSIBLE" QUE SÁNCHEZ NO LO SUPIERA Sémper ha recalcado que la "conclusión" es que Koldo García es "incapaz de tejer y desplegar una trama" como ésta y se ha mostrado convencido de que el presidente del Gobierno "lo sabía todo", así como el Partido Socialista pero "lo taparon". "Sánchez lo sabía todo y el PSOE lo sabía todo, pero lo callaron, lo taparon y hoy, lejos de responder, pulsan el botón del ventilador para desviar la atención", ha abundado, para reiterar que el PP no descarta llamar a Sánchez a la comisión de investigación porque "es materialmente imposible que no lo supiera". "Tiempo al tiempo y cada cosa en su justa medida", ha apostillado. El portavoz del PP ha criticado que el PSOE incluyese a José Luis Ábalos como diputado, pese a las sospechas que recaían sobre él. Así, ha destacado que "la gravedad de saberlo es no actuar y meter a Ábalos como diputado para aforarlo". "Por lo tanto, el señor Pedro Sánchez lo sabía. Y el señor Pedro Sánchez tendrá que dar respuesta", ha manifestado, al ser preguntado expresamente si pedirán la comparecencia del presidente del Gobierno en esa comisión del Senado. Sémper ha señalado que cada semana van a tener nuevas informaciones y la actualidad les "va a atropellar", por lo que ha pedido no adelantar acontecimientos. "Lo que le decimos a Pedro Sánchez es que se adelante, que lo cuente todo, que sea transparente y que exija las responsabilidades políticas antes de que esa información sea conocida a través del sumario o antes de que los responsables tengan que dar cuenta ante un juez o ante una comisión de investigación", ha avisado. INVESTIGACIÓN SOBRE LA RELACIÓN DE BEGOÑA GÓMEZ CON AIR EUROPA Después de que Feijóo anunciase que habrá una investigación específica sobre la relación de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, con Air Europa, Sémper no ha dado detalles si esa investigación será dentro de la comisión que se constituye en el Senado, la que se creará este martes en el Congreso o en otra comisión independiente. Fuentes del PP han añadido después que es una decisión que aún no está tomada. Sémper ha insistido en que es "fundamental" que las explicaciones "las dé el presidente del Gobierno de motu propio". "Yo se lo he dicho en muchas ocasiones, y quiero insistir a riesgo de ser pesado, los negocios de su mujer no nos interesan. Nos empiezan a interesar desde el momento que impactan en la posición política del presidente del Gobierno", ha apostillado. En este punto, ha indicado que "parece" que el presidente del Gobierno no está interesado en ofrecer explicaciones sobre este asunto y ha subrayado que "tendrá que hacerlo en cualquier otro foro, ya sea judicial o parlamentario". "Y a día de hoy, insisto, no descartamos nada, estamos analizando cuál es la mejor manera para conocer toda la verdad", ha resaltado.