Fueron a ver un ganado, mataron a su abuela y ella sigue sin aparecer: el caso de Ariana Scarleth, niña de 12 años desaparecida en Ostuacán, Chiapas

Ariana Scarlett, de 12 años, desapareció en Ostuacán tras salir con su abuela a revisar una vaca. (Facebook/Alerta Amber)

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El 19 de octubre, Ariana Scarlett Velázquez Cruz, de 12 años, salió de su casa en la ranchería Ribera Tanchichal, municipio de Ostuacán, Chiapas, junto con su abuela Mirian Cruz Alpuche para revisar una vaca en un rancho cercano. Nunca regresaron. Horas después, el cuerpo de Mirian apareció envuelto en bolsas negras y una lona a la orilla de un arroyo. De Ariana no hay rastro.

La Alerta Amber Chiapas activó el reporte AACS0015/2026 para localizar a la menor, bajo el número de folio que confirma su edad exacta, su fecha de nacimiento —20 de agosto de 2014— y sus señas particulares: una cicatriz en la ceja izquierda y marcas similares en ambas rodillas.

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La ficha de búsqueda describe a Ariana con una estatura de 1.45 metros y un peso de 45 kilos, cabello negro largo y lacio, ojos negros grandes, piel morena y nariz respingada.

Alerta Amber para Ariana Scarlett Velázquez Cruz. (Captura de pantalla)

El documento advierte que “se considera que la integridad de la adolescente se encuentra en riesgo toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito”.

Dos horas de camino sin regresar

El trayecto que hicieron abuela y nieta esa mañana les tomaba poco más de media hora. El rancho al que se dirigían está a unos 30 minutos de la cabecera municipal de Ostuacán, por caminos de terracería y veredas de difícil acceso.

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Fue el lunes a mediodía cuando Itzel, hija de Mirian y madre de la pequeña Ariana, perdió contacto con ambas. En un primer mensaje en redes sociales, publicado la noche de ese mismo día, escribió: “Me comunico para pedir ayuda si alguien ha visto a mi mamá y a la niña, doña Mirian y Arianita, desde el lunes a mediodía no se sabe nada de ellas y lo único que supimos es que subía a ver su vaca mas ya no bajó”.

En ese mensaje, Itzel detalló que su hermano, identificado como don Beto, subió al rancho a buscarlas y no las encontró. También advirtió sobre el riesgo que representaban las lluvias de esos días para ambas, que se encontraban perdidas en la zona serrana.

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(Facebook: Portal Revolución﻿)

Pasaron más de 32 horas sin que nadie supiera de ellas. Los vecinos de Tanchichal notaron la ausencia y se sumaron a la búsqueda que Itzel organizó. La noche del martes 20 de octubre, dos grupos de voluntarios recorrieron los alrededores hasta cerca de las dos de la madrugada. No encontraron nada. Retomaron la búsqueda a las 5:30 horas del miércoles.

El hallazgo que cambió la búsqueda

A las 8:20 de la mañana, pobladores y familiares localizaron un cuerpo a la orilla de un arroyo. Estaba cubierto con bolsas negras y una lona azul. Personal de Servicios Periciales confirmó que se trataba de Mirian Cruz Alpuche, de 55 años.

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Las autoridades no han dado una versión oficial sobre las circunstancias de su muerte. Tampoco se ha señalado a ningún responsable. La familia tampoco dio más detalles.

Desaparición de Ariana Scarlett Velázquez Cruz mantiene en alerta a Ostuacán, Chiapas. (Captura de pantalla)

Tras el hallazgo, Itzel publicó un segundo mensaje donde pidió de manera directa a la Fiscalía General de Justicia enviar apoyo por vía aérea —drones y helicópteros— y terrestre, y personal especializado para localizar a la menor. En el texto señaló que “se mantiene la esperanza de que la niña esté viva, perdida en la serranía”, aunque “se teme por su integridad”.

Ese llamado lo dirigió de manera nominal al fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca; al secretario de Seguridad Pública, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; y al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.

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“Mi vida, espero verte muy pronto”

Desaparición de Ariana Scarlett Velázquez Cruz mantiene en alerta a Ostuacán, Chiapas. (Captura de pantalla)

En otro mensaje en redes sociales, Itzel escribió un texto dirigido a su hija: “Mi vida espero verte muy pronto, en el nombre de Dios tengo fe y esperanza, tengo miedo y un hueco en el pecho de que te pase algo mi amor”. Agregó que “mamá está esperando con fe y esperanza” y que “todos ponen su granito de arena” en la búsqueda.

También describió a Ariana como una niña que solía acompañar a su abuela a la iglesia: “Mi amor, siempre has sido una guerrera de Dios, siempre fuiste a la iglesia y estabas de su mano”.

Cuatro menores desaparecidas en Chiapas en menos de dos semanas

El caso de Ariana no es aislado. En un lapso de diez días, octubre sumó otras tres desapariciones de menores en distintos puntos del estado. El 11 de octubre, Jhoselin Michelle Ramírez Hernández, de 16 años, desapareció en Copainalá. Su madre reportó que la joven no se encontraba en casa alrededor de las 23:30 horas y no volvió a comunicarse.

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(X/@MarianaMorale_s)

El 14 de octubre, Kiabeth Tlamani Martínez, de 14 años, desapareció en Comitán cuando se dirigía a la secundaria donde cursaba el tercer año. Una cámara de vigilancia captó el momento en que un taxista le habla, pero la Fiscalía del estado no ha logrado ubicar a ese conductor, de acuerdo con un familiar de la menor.

El 21 de octubre, dos días después de la desaparición de Ariana, Yazmín López Vázquez, de 10 años, desapareció en el parque del ejido Emiliano Zapata, en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado.

Los cuatro casos permanecen abiertos y sin que las autoridades reporten avances públicos sobre el paradero de las menores.

Chiapas se ubica entre los estados donde desaparecen más mujeres que hombres, un patrón contrario a la tendencia nacional, según datos de la organización Data Cívica. El aumento más marcado ocurre en niñas y adolescentes, junto con Yucatán, Campeche, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y Aguascalientes.

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El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportaba más de 1,950 personas desaparecidas en Chiapas al 14 de octubre de 2026, antes de que se sumaran los casos de la familia Velázquez Cruz.