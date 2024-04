Alejandra Rubio responde con firmeza a Alessandro Lequio: "Tu vida me da exactamente igual, estoy con un buen tío"

La guerra continúa entre Alessandro Lequio y la familia Campos, especialmente contra la pequeña del clan, Alejandra Rubio, expresando su hartazgo por sus actitudes y formas de vida. "Estoy de los agobios de las Campos un poco hasta las narices. Viven agobiadas por todo y echan la culpa de sus agobios a los demás. Curioso, sobre todo cuando viven de comentar la vida de los demás", ha manifestado el colaborador de televisión. Sin embargo, la hija de la famosa periodista Terelu Campos, ha respondido de nuevo sin tapujos a Lequio, dejando claro que su opinión sobre ella no le afecta en lo más mínimo. "Tu vida me da exactamente igual, la verdad es que yo creo que soy una buena tía y estoy con un buen tío", ha afirmado con determinación. Estos últimos días se han comentado mucho los tatuajes de la joven, ya que recientemente se habría hecho uno con su actual pareja, Carlo Costanzia. Es por ello que Aejandra ha querido defender su derecho a decidir sobre su vida: "Es mi cuerpo y no tengo que dar explicaciones a nadie". Además, no ha dudado en explicar el significado de este tatuaje que tanta controversia ha generado: "Tostadas con tomate, un café y un piti, es lo que me gusta desayunar. Es mi forma de ser, es mi personalidad". La joven también ha hecho hincapié en su derecho a cometer errores y aprender de ellos: "Déjame equivocarme en la vida, déjame arrepentirme". Finalmente, ha querido reconocer públicamente el apoyo y respeto que recibe de su madre, Terelu Campos: "Ella quiere mi felicidad y ya está". Alejandra deja claro que, a pesar de las críticas que recibe, tiene el respaldo y la confianza de su familia en sus decisiones.