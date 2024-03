Xavi Hernández: "Ojalá pierda puntos el Real Madrid y nos dé para competir"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, celebró que su equipo vaya haciendo "los deberes" para presionar al Real Madrid en la lucha por el título de liga, después de una "merecida" victoria contra la UD Las Palmas aunque les faltó más gol (1-0). "El equipo ha jugado bien, circulación alta, atacando espacios muy bien, hemos fallado goles, el resumen de la temporada, pero el equipo ha estado bien y hemos merecido la victoria", dijo en rueda de prensa, después de acercarse a cinco puntos del Madrid. "Ojalá pierda puntos el Madrid pero no depende de nosotros, a esperar mañana y así cada jornada", afirmó sobre el duelo de los blancos este domingo contra el Athletic Club. Xavi celebró la mejora de las últimas semanas, desde que anunció su salida. "Competimos mejor, defendemos mejor, nos falta esa efectividad para ganar más holgadamente, pero la mejora del equipo en general es palpable", apuntó un Xavi que volvió a sembrar incertidumbre sobre la decisión que tomó de dejar el banquillo culé al final de curso. En la previa al encuentro, el vicepresidente del Barça, Rafa Yuste, apuntó que hará "todo lo posible" para que Xavi siga siendo el técnico del equipo la próxima temporada. "Ahora a descansar unos días y a pensar en el PSG, paso a paso, no cambia nada. Rafa es un amigo, pero nada más. Mejor este escenario que no el que haya que echar al entrenador", afirmó. "Nosotros hemos hecho los deberes ganando los tres puntos que eran vitales para seguir en la pelea. Ahora tenemos que esperar, la pena es que no dependemos de nosotros. Ojalá nos dé para competir, hay un partido en el Bernabéu dentro tres semanas", añadió. Por otro lado, Xavi elogió a Koundé, Raphinha y Joao Félix. "Raphinha está en dinámica que puede participar en todas las posiciones de arriba. Es intenso en la presión, nos da muchas cosas", afirmó sobre el autor del 1-0 a los canarios. "Para nosotros es un futbolista muy importante, ha marcado la diferencia en muchos partidos, hoy lo ha vuelto a hacer. Con buena actitud, con buena personalidad. No ha sido fácil hacer la alineación titular, Joao podía haber entrado perfectamente", zanjó.