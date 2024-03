El 'caso Rolex' pone en marcha la segunda moción de censura contra Boluarte

Perú Libre, el antiguo partido de la presidenta peruana, Dina Boluarte, ha conseguido las 26 firmas de congresistas necesarias para poner en marcha una moción de vacancia o censura contra la mandataria después de que no haya dado explicaciones sobre el origen de los relojes de lujo que luce habitualmente en sus comparecencias en el denominado 'caso Rolex'. La Fiscalía ha registrado el Palacio de Gobierno y el domicilio de Boluarte, lo que ha desatado la crisis política. La moción plantea la "permanente incapacidad moral o física para como Jefa de Estado" de Boluarte apelando a los artículos 38, 102 y 118 de la Constitución Política de Perú. "Boluarte ejerce la más alta magistratura del Perú, que le exige un comportamiento ético y moral, que incluye un conjunto de reglas inquebrantables que contribuyen a la fortaleza de las virtudes y los valores básicos del individuo humano", argumenta. En concreto, apela a las "conductas éticamente reprochables, de tal gravedad y flagrancia que resulte manifiestamente imposible que el presidente de la República siga en el cargo". Ahora, la moción podrá ser votada por el Congreso peruano, el Parlamento unicameral formado por 130 representantes y presumiblemente los partidos de derecha y ultraderecha que respaldan a Boluarte impedirán que prospere la medida con el matiz de que formaciones como Alianza para el Progreso han advertido de que apoyarán la moción si la jefa del Estado no da explicaciones oportunas sobre el origen de los relojes. Los partidos Fuerza Popular, Renovación Popular, Somos Perú y Alianza para el Progreso han respaldado a Boluarte tras su mensaje a la nación del sábado pese a que no dio ninguna explicación sobre los relojes por "petición" de su abogado y se han alineado con la tesis de que se trata de unos registros "inconstitucionales" como defiende la propia mandataria. Los cuatro partidos que respaldan a Boluarte suman 47 escaños en el Parlamento peruano, lejos de los 65 que suponen la mayoría, aunque hasta el momento el apoyo de congresistas independientes alineados con estas formaciones han sido suficiente respaldo para garantizarle una mayoría. "Apoyar una vacancia sería una obligación moral si es que el silencio de la presidenta Boluarte persiste y si en las investigaciones se siguen encontrando indicios de enriquecimiento ilícito", ha apuntado el congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante. "VICTIMISMO" El partido impulsor de la moción de vacancia, Perú Libre, ha reprochado a Boluarte su "victimismo" en la comparecencia pública tras los registros por los relojes de lujo. "Resulta que ahora es la víctima, que los culpables son los periodistas y que hay que marchar por la paz", ha apuntado el congresista Flavio Cruz. Desde la organización feminista Flora Tristán han recriminado también a la presidenta que se haya escudado en el "sexismo". "Es inaceptable utilizar problemas estructurales como el sexismo y la discriminación como excusa para eludir la rendición de cuentas. Las autoridades están obligadas a explicar sus acciones y bienes ante la ciudadanía", ha apuntado en un comunicado. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) ha criticado también la comparecencia de Boluarte y ha recordado que los "periodistas tienen deber de fiscalizar el poder". "La Asociación Nacional de Periodistas del Perú reprueba la carga estigmatizante contra la actividad periodística del mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte", ha publicado la organización en X, antes Twitter. Mientras, continúa la investigación de los hasta 14 relojes que un artículo periodístico desveló que había lucido en sus comparecencias. La Fiscalía ha publicado un comunicado defendiéndose de las acusaciones de Boluarte y ha informado de que en el registro se encontró la documentación de un Rolex adquirido en 2023. Boluarte había asegurado que los relojes databan "de antaño". Boluarte está convocada para el próximo 5 de abril para dar prestar declaración y mostrar los relojes Rolex tal como había solicitado su defensa y después de no comparecer en citaciones anteriores.