Carmen Borrego, al enterarse de la separación de su hijo: "Es una noticia devastadora"

A punto de terminar su paso por el concurso, durante el programa de 'Conexión Honduras', la colaboradora participaba en la conocida prueba del puente de las emociones, donde recordaba a su madre y a su padre y dedicaba unas bonitas palabras de agradecimiento a José Carlos Bernal. Lo que no se esperaba era recibir una noticia tan impactante desde España. Carmen Borrego abría un pergamino y se encontraba la portada en la que se anunciaba la separación de José María Almoguera y Paola Olmedo. Ojiplática, simplemente conseguía pronunciar un "¿perdona? ¿Esto es verdad?" de manera incrédula. Rápidamente aseguraba que ella les vio bien antes de irse a Honduras y es por ello por lo que le costaba creer la noticia. Controlando las lágrimas, confesaba que "Yo pensé que José María era muy feliz. Siempre he pensado que José María había sido y era muy feliz con Paola. No sé qué ha ocurrido. Necesitaría hablar con él. Para mí es una noticia devastadora". A pesar de haber aclarado minutos antes que tenía ganas de reencontrarse con sus hijos, aclaraba que este motivo era más que suficiente para acelerar el proceso ya que estaba segura de que están siendo unos momentos muy difíciles para su hijo. "Para mí es una noticia muy mala y devastadora, porque estoy segura y convencida de que mi hijo está sufriendo y yo no estoy con él para ayudarle. Pero pronto estaré, José, contigo" le prometía. El programa le reproducía un vídeo resumen de las noticias que han salido a lo largo de la semana pasada en el que se hablaba de los rumores de terceras personas. Aún así, Carmen aclaraba que "Me preocupa cómo está Paola, porque Paola no dejará nunca de ser la madre de mi nieto. Y desde aquí también quiero decirle que si necesita algo de mí, siempre me va a tener. Creo que si desgraciadamente no tiene solución, que lleven bien por su hijo y hagan las cosas bien por su hijo. Los hijos son lo más importante en la vida. No tiene importancia, siempre y cuando sepáis que tenéis que vivir muchas cosas juntos por ese bombón que habéis traído al mundo, que es mi nieto". Sin duda alguna, Carmen Borrego va a ser un apoyo fundamental para su hijo en cuanto regrese a España y ha querido dejarle claro, una vez más, que está para él siempre que lo necesite y que le gustaría estar a su lado lo antes posible: "Y quiero decirte, José María, que necesito estar contigo y que necesito abrazarte".