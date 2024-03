Al menos un muerto y once heridos durante una trifulca durante las elecciones turcas en Diyarbakir

Al menos una persona ha muerto y otras once han resultado heridas por un incidente a tiros ocurrido durante la votación a los representantes locales en la provincia turca de Diyarbakir, en el sureste del país y de mayoría kurda, en el marco de las elecciones municipales que se celebran este domingo en Turquía. La agencia kurda-iraquí Rudaw ha indicado que el incidente pasó en un colegio electoral de Agaclidere, a 35 kilómetros del centro de la provincia, en medio de la votación para elegir al representante local. Los periodistas presentes allí no han podido recabar más información porque tuvieron que escapar de los disparos que efectuaron los participantes en la trifulca. De hecho, el vehículo que llevaba a los enviados de la agencia de noticias Anatolia registró el impacto de un bala, según ha denunciado la Asociación de Perdiodistas del Sureste del país en un comunicado recogido por la 'Gaceta de Cermik'. "Aunque es una satisfacción que nuestros colegas no sufrieran ningún daño, este grave ataque es tan preocupante como aterrador, porque nuestros colegas nos habían avisado de que no había seguridad suficiente durante la votación en Agaclidere. Los atacantes, alentados por esta situación, acabaron disparando contra los periodistas", ha denunciado la asociación.