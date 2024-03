Una ley del siglo XIX podría ser la nueva estrategia para acabar con el envío de la píldora abortiva en EEUU

Una ley que fue promulgada en el siglo XIX en Estados Unidos está cada vez más presente en el debate sobre prohibir los envíos de las píldoras abortivas en la Corte Suprema y algunos jueces defienden su aplicación, lo que significaría que se podría prohibir la venta de estas pastillas por correo sin ninguna acción por parte del Congreso ni ninguna bendición de la Corte Suprema. En concreto, se trata de la ley Comstock, que defiende la castidad y en la que las píldoras entrarían entre los materiales considerados "obscenos, lascivos o indecentes", según ha informado la CNN. A raíz de que los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito han sacado a relucir esta ley en sus declaraciones ahora son cada vez más las voces del movimiento antiabortista que piden al partido republicano que la apliquen en caso de llegar a la Presidencia, lo que podría hacer que se convierta en uno de los puntos de debate en las elecciones de noviembre. "Anular un derecho constitucional a la privacidad que se extiende al aborto - como se refleja en Roe vs. Wade - no es su punto de parada (...) harán cualquier cosa, incluso si eso es tratar de resucitar un estatuto del siglo XIX que se aprobó antes de que las mujeres tuvieran el derecho a votar", ha denunciado la presidenta y directora ejecutiva de la Fundación Democracy Forward, Skye Perryman. Sin embargo, existe incertidumbre y desacuerdo entre los antiabortistas, ya que figuras importantes del movimiento dudan que realmente se pueda usar para prohibir los envíos de aborto. Otros son mucho más optimistas y llegan a considerar que la ley, interpretada en su máxima extensión, podría no solo acabar con al aborto con medicamentos, sino con el aborto por completo. Por su parte, los partidarios del derecho al aborto consideran que sus oponentes están dando demasiado vueltas a las lecturas de la ley y están haciendo sonar las alarmas demasiado rápido, ya que estos jueces están realizando una interpretación muy maximalista del alcance de la ley. La ley Comstock fue promulgada por primera vez por el Congreso en 1873 para prohibir el uso del correo para transportar una amplia gama de materiales "lascivos", incluida la pornografía, el control de la natalidad y las drogas u otros instrumentos utilizados para el aborto. Hubo algunos procesamientos en virtud de la ley en las primeras décadas después de su aprobación, pero a principios del siglo XIX los tribunales redujeron su alcance y su aplicación se detuvo por completo mientras Roe vs. Wade, el precedente sobre el derecho al aborto de 1973 que la Corte Suprema anuló en 2022. El caso que se está discutiendo en la Corte Suprema, se refiere al enfoque regulatorio del Gobierno Federal sobre la mifepristona, uno de los dos medicamentos utilizados en el aborto en el país y en el que los jueces están consideran si impugnar los cambios de la FDA que facilitaron la obtención de este medicamento, ya que desde 2021 se puede recibir por correo sin una visita presencial al médico.