Suspendido el Sestao-Rayo Majadahonda tras insultos racistas al portero visitante

El partido entre Sestao River y Rayo Majadahonda quedó suspendido a unos minutos del final después de que el portero del equipo madrileño, Cheikh Sarr, denunciara insultos racistas, llegando a encararse con los culpables en la grada del Campo de Fútbol Las Llanas, tras lo cual fue expulsado y su equipo abandonó el césped. En la jornada 30 del Grupo 1 de Primera RFEF, la noticia no estuvo en el 2-1 que dejó el marcador, sino en otro incidente racista en el fútbol español. Después de los insultos a Marcos Acuña y a Quique Sánchez Flores en la visita del Sevilla a Getafe en LaLiga EA Sports, en la ciudad vasca también hubo insultos racistas. Así lo denunció el senegalés Sarr, pero antes fue a la grada a encararse con los aficionados. El portero visitante vio la roja y su equipo decidió meterse en los vestuarios. "Nuestro equipo no saldrá de nuevo a reanudar el encuentro tras recibir insultos racistas inadmisibles a nuestro jugador. Condenamos todo tipo de insultos racistas en el deporte", escribieron en su red social 'X'. Mientras, el capitán del Rayo Majadahonda, Jorge Casado, publicó su opinión. "Es una auténtica vergüenza lo sucedido hoy en el estadio Las Llanas, campo del Sestao River Club. Una sección del campo propinando insultos racistas a nuestro compañero Cheikh Sarr por su color de piel. Además, la Primera RFEF obligándonos a salir a terminar el partido. Siento vergüenza. Parece mentira, año 2024, y tenemos descerebrados en los estadios campando a sus anchas. Todos somos Cheick. No al racismo", escribió en la red social.