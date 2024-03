Jardine afirma que Malagón, guardameta del América, está para escenarios más grandes

México, 29 mar (EFE).- El brasileño André Jardine, entrenador del campeón América del fútbol mexicano, destacó este viernes la actuación del guardameta Luis Ángel Malagón en el triunfo por 2-1 ante San Luis en la decimotercera jornada del Clausura 2024.

"Malagón tuvo una actuación muy buena. Es uno de los responsables de que tengamos la mejor defensiva, así debe ser con porteros de los grandes equipos, en tema de selección nacional no me meto, pero Malagón cada vez se ve mejor para asumir responsabilidades más grandes", subrayó el técnico al final del partido.

En el duelo efectuado en el Estadio Azteca las Águilas sufrieron para crear opciones de gol en el primer tiempo. En la segunda mitad anotaron con el chileno Diego Valdés y el uruguayo Brian Rodríguez. San Luis descontó gracias a un gol de penalti de Franck Boli.

Luis Ángel Malagón detuvo al menos tres remates que amenazaban su portería.

Jardine aplaudió el desempeño de su equipo a pesar de que lesiones de varios habituales lo obligaron a modificar su once inicial.

"El equipo respondió con un funcionamiento lógico, a pesar de los cambios que tuvimos por lesión. Tuvimos unos buenos primeros 30 minutos en que debimos generar una ventaja importante, pero no estuvimos acertados. La última parte del primer tiempo no me gustó porque ellos generaron ocasiones de gol", explicó.

También ponderó la reacción que sus hombres mostraron en la segunda mitad.

"Corregimos en el segundo tiempo porque encontramos los espacios para atacar, tuvimos variantes que son productos del entrenamiento, a pesar de la gran actividad que hemos tenido, por eso fue muy importante el triunfo", concluyó.

Con la victoria las Águilas llegaron a 28 puntos para afianzarse en el segundo lugar. El campeón acumula ocho triunfos, cuatro empates y sólo una derrota.

En la decimocuarta jornada del Clausura 2024 el América visitará al Santos Laguna el próximo 6 de abril. EFE

