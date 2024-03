Gary Goldsmith, tío de Kate Middleton, habla del cáncer de su sobrina y revela cómo se enteró de la noticia

En un comunicado oficial, la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, puso fin a los rumores sobre su ausencia en eventos públicos durante los últimos dos meses al anunciar que está luchando contra el cáncer. Este sorprendente anuncio ha generado un profundo impacto en el público y en los medios de comunicación, quienes han seguido de cerca el proceso de recuperación de la miembro de la familia real británica. En una entrevista exclusiva durante en el programa '¡De viernes!', Gary Goldsmith, tío de Kate y exconcursante de la versión inglesa de 'GH VIP', reveló detalles sobre cómo se enteró de la situación de su sobrina y cómo ha manejado ella esta difícil etapa de su vida. "Yo me enteré una hora antes de que se hiciese público. Tengo muchos amigos que son corresponsales de la Casa Real y ellos recibieron un comunicado antes del anuncio", explicó Gary Goldsmith en la entrevista. Goldsmith elogió la forma en que Kate ha gestionado la situación: "Me parece que lo ha gestionado increíblemente bien, sobre todo en una situación tan difícil. No creo que haya nadie en el mundo que tenga que enfrentarse a esto, gestionarlo con sus hijos y luego tener que dar explicaciones a medios nacionales e internacionales". Además, reveló que la familia está manejando la situación de manera interna y confidencial, respetando la privacidad de Kate en este momento delicado. "Lo ha hecho fenomenal, se ha gestionado de maravilla, ha sido honesta y transparente y sí que parece que se está recuperando y es todo preventivo. No he hablado con Kate del tema, lo está gestionando la familia de manera interna y confidencial y yo voy a respetarlo", afirmó Goldsmith. La valentía y la transparencia de Kate Middleton al compartir su lucha contra el cáncer han sido elogiadas tanto por su familia como por el público en general, mostrando un ejemplo de fortaleza y determinación en medio de una difícil situación.