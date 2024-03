El Cádiz hunde al Granada para alimentar su fe en la salvación

El Cádiz CF venció (1-0) al Granada este viernes en el inicio de la jornada 30 de LaLiga EA Sports para seguir en la pelea por la salvación y hundir las opciones de un rival directo por quedarse en Primera, gracias a un golazo de Robert Navarro. El jugador cedido por la Real Sociedad controló un pase de Alcaraz que parecía no ir para él y fusiló el 1-0 en el minuto 51. El Nuevo Mirandilla estalló y celebró un gol justo, después de un primer tiempo amarillo, con ocasiones y buenas sensaciones. Al Granada le duró muy poco el control y el protagonismo, y trató de recuperarlo en la reanudación con los cambios, pero con el gol ya en contra. El equipo nazarí quiso volver al partido y rondó el empate durante 10 minutos de rebelión, con lesión de Fali en los locales. No le duró más al equipo visitante y el Cádiz volvió a mandar, con ocasiones y sin sufrir. Chris Ramos perdonó la sentencia y el Granada, en un inicio poco halagüeño de José Ramón Sandoval en su banquillo, no tuvo reacción. El Cádiz se apuntó un triunfo vital, señalado en el calendario, para sumar 25 puntos, a dos de la salvación aunque con un partido más, mientras el equipo nazarí se queda con 14.