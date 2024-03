Viernes, 20 de marzo de 2024 (04:00 GMT)

CHINA EEUU

China denuncia la "peligrosa" práctica de EEUU de "inventarse enemigos"

Pekín (EFE).- China denunció este jueves la "peligrosa" práctica de Estados Unidos de "inventarse enemigos de la nada", en referencia a la supuesta "amenaza militar china" que, según Pekín, Washington fabrica para justificar su creciente presupuesto militar. Wu Qian, portavoz del Ministerio de Defensa chino, criticó en una rueda de prensa este jueves el continuo y significativo aumento del gasto militar estadounidense en los últimos años.

MÉXICO ISRAEL

México confirma que el exdiplomático Andrés Roemer puede ser extraditado desde Israel

Ciudad de México (EFE).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) de México confirmó que, en la madrugada de este jueves, el Gobierno mexicano, a través de la Embajada de México en Israel, fue "oficialmente notificado" de que el Tribunal Regional de Jerusalén ha fallado a favor de la solicitud de extradición de Andrés Roemer presentada por México. Este jueves, las autoridades judiciales de Israel determinaron que el exdiplomático mexicano, acusado en México de violación y abuso sexual, puede ser extraditado, pero la solicitud de extradición de México debe aún ser autorizada por el Gobierno de Israel y firmada por el Ministerio de Justicia de Israel.

ARGENTINA EXTERIORES

La canciller argentina intenta rebajar la tensión diplomática con Colombia y México

Buenos Aires (EFE).- La canciller de Argentina, Diana Mondino, intentó rebajar este jueves la tensión con Colombia y con México, abierta a partir de unas declaraciones de Javier Milei, y argumentó que las opiniones vertidas entre presidentes no suponen la ruptura de ninguna relación diplomática. En unas declaraciones efectuadas este jueves al canal Todo Noticias (TN), la ministra argentina de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto negó que "se hayan roto relaciones con Colombia" y que el Ejecutivo haya recibido alguna comunicación oficial sobre la expulsión de diplomáticos argentinos, que habría ordenado el Gobierno colombiano.

JAPÓN DIVISAS

Japón, sin "línea defensiva" concreta frente a la caída del yen

Tokio (EFE).- Las autoridades monetarias japonesas dijeron este viernes que el país asiático no cuenta con "una línea defensiva concreta" frente a la rápida depreciación del yen, que cayó esta semana a niveles que no registraba desde julio de 1990. "Todas las medidas son posibles para frenar los movimientos excesivos del yen", afirmó este viernes el ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, en una rueda de prensa donde dijo que "no existe una línea defensiva concreta" para hacer frente al mercado", según señaló.

ISRAEL PALESTINA

El Estado Islámico llama a ataques en Europa por Gaza y felicita por el atentado en Moscú

El Cairo (EFE).- El portavoz del grupo Estado Islámico (EI), Abu Huzaifa al Ansari, llamó a atentar de forma individual en Europa y Estados Unidos para apoyar a los musulmanes en la guerra en Gaza y felicitó a los responsables del atentado del pasado viernes en Moscú. En un mensaje de voz de 41 minutos difundido en Telegram y cuya autenticidad no ha podido ser verificada, el portavoz mandó un "mensaje de recordatorio" a los musulmanes y dijo que lo que se está haciendo ahora a los musulmanes en Gaza es "lo que han sufrido por doble hace unos años los hermanos en Siria, Libia, Irak, el Sinaí (Egipto) y el Yemen". "Agradecemos a los soldados del califato su esfuerzo y pedimos a Dios que tengan éxito para llegar a las tierras de Palestina para combatir contra los judíos cara a cara en una guerra religiosa que acabe con todos. En este aspecto, incitamos a los leones solitarios a tener como objetivo a los judíos y cruzados en todos los lugares, especialmente en Estados Unidos y Europa", aseguró en el mensaje en árabe distribuido por la productora Al Furqan, órgano de propaganda de la agrupación.

ISRAEL PALESTINA

Gaza cuenta 32.552 muertos, con escasez extrema de alimentos. Israel mata a milicianos en Shifa

Jerusalén (EFE).- Gaza cuenta ya 32.552 muertos tras añadirse 62 en las últimas horas mientras más de un millón de personas padece escasez extrema de alimentos. El Ejército israelí confirmó la toma militar del hospital Shifa, en el norte de la Franja y aseguró haber matado tras once días a unos 200 milicianos. Afirmó que estos dispararon desde el edificio de urgencias. La ONG Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, revela que denunció en la última semana la ejecución de trece niños -de entre 4 y 16 años- por fuego directo israelí contra ese complejo médico y sus alrededores, en lo que dicen constituye "un crimen de guerra".

ISRAEL PALESTINA

La CIJ exige a Israel evitar un genocidio y dejar de impedir acceso de ayuda a Gaza

La Haya (EFE).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de la ONU, indicó este jueves medidas cautelares adicionales a Israel y le exigió evitar que su Ejército cometa actos de genocidio contra los palestinos de Gaza o impida “mediante cualquier acción, la entrega de asistencia humanitaria urgente”. La CIJ advirtió de que la hambruna "ya se está instaurando" entre los civiles en la Franja. El tribunal exige a Israel “tomar todas las medidas necesarias y efectivas”, en cooperación con la ONU, para asegurar la provisión “sin impedimentos y a gran escala” de servicios básicos y asistencia humanitaria.

UCRANIA GUERRA

Putin tacha de "total disparate" declaraciones acerca de que Rusia quiere atacar a Europa

Moscú (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó de "total disparate" las declaraciones en Occidente acerca de que Rusia se dispone a atacar a Europa. Se supo este jueves pero lo dijo a última hora del miércoles en una reunión con pilotos militares. Dijo que "los satélites de Estados Unidos temen a una Rusia grande y fuerte", pero aseguró que no tienen motivo para ello: "No tenemos ninguna intención agresiva en relación a esos países". Putin recordó que en 2022 el gasto militar de EE.UU. fue de 811.000 millones de dólares y el de Rusia fue de 72.000 millones. Con esa correlación de fuerzas dijo que es "una tontería" creer que Rusia atacará a Occidente.

MÉXICO ACCIDENTE

Fallece diputado en accidente aéreo en el estado mexicano de Chiapas

Ciudad de México (EFE).- Un diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) falleció este jueves en un accidente aéreo en el estado de Chiapas, sureste de México, cuando viajaba a bordo de una avioneta acompañado de su familia, en un accidente que en el que presuntamente murieron seis personas.

Se trata del diputado federal con licencia por el PVEM, Juan Pablo Montes de Oca, quien recientemente había sido nombrado coordinador de operación política del candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al gobierno de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.

RUSIA ATENTADO

Rusia detiene a otro presunto implicado en atentado de Moscú y dice que hay pruebas contra Ucrania

Moscú (EFE).- El Comité de Instrucción Ruso informó este jueves de la detención de otro posible implicado en el atentado del pasado viernes en la sala de conciertos Crocus City Hall, en las afueras de Moscú, que ha dejado al menos 143 muertos. Agregó que el detenido "participó en la financiación de los terroristas". Según el Comité de Instrucción, Rusia tiene a su disposición "datos confirmados" de que los autores del ataque terrorista recibieron "importantes cantidades de dinero y criptomonedas desde Ucrania" para preparar el crimen. La Justicia ya dictaminó prisión preventiva para otros ocho presuntos implicados en el atentado.

EEUU CRIPTOMONEDAS

El niño prodigio de las criptomonedas, Sam Bankman-Fried, condenado a 25 años de prisión

Nueva York (EFE).- El cofundador de FTX y niño prodigio del mundo de las criptomonedas, Sam Bankman-Fried, fue condenado este jueves en Nueva York a 25 años de prisión federal y a reembolsar más de 11.000 millones de dólares (unos 10.187 millones de euros) por su condena por cargos relacionados con fraude y lavado de dinero. FTX era una de las mayores plataformas de criptomonedas del mundo y llegó a estar valorada en 32.000 millones de dólares (casi 29.700 millones de euros) y se hundió en noviembre de 2022 después de que muchos usuarios se apresuraran a retirar sus fondos en medio de informaciones que ponían en duda su solvencia.

HAITÍ CRISIS

ONU admite que situación en Haití es un "cataclismo" y pide audacia para enfrentarla

Ginebra (EFE).- La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos aseguró este jueves que la situación en Haití, país asolado por la violencia de bandas, es un "cataclismo" con más de 1.500 muertos a manos de esos grupos en lo que va de año, por lo que pidió una acción "audaz e inmediata" para hacerle frente. Según un informe de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk, los crecientes niveles de violencia de bandas en el país han agravado la corrupción, la impunidad y el desgobierno, lo que está erosionando el Estado de derecho y haciendo que la población se vea "gravemente privada" de sus derechos.

EEUU ACCIDENTE

La caída del puente de Baltimore, una tragedia de dimensiones insólitas y difícil solución

Washington (EFE).- El mayor accidente de una infraestructura o la posible demanda marítima más grande de la historia. Así describen algunos expertos la tragedia derivada de la caída el pasado martes del puente Francis Scott Key en Baltimore, un accidente con seis fallecidos y cuantiosas consecuencias económicas. "Este es probablemente uno de los mayores accidentes de una infraestructura en la historia", asegura a EFE David J. Closs, profesor emérito del Departamento de Gestión de la Cadena de Suministro de la Universidad Estatal de Míchigan. Cerrado desde la caída del puente en la madrugada del martes, tras el choque del carguero Dali, el de Baltimore es uno de los principales puertos de EE.UU. en el Atlántico y el valor de las mercancías que circulan cada día por las instalaciones portuarias es de entre unos 92 y 185 millones de euros.

BRASIL DEMOCRACIA

Bolsonaro pide al Supremo que le devuelva el pasaporte para viajar a Israel en mayo

Brasilia (EFE).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, investigado por intentar un golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió a la Corte Suprema que le devuelva su pasaporte para poder viajar a Israel en mayo próximo, informó su abogado. El líder ultraderechista está sin pasaporte desde el pasado 8 de febrero, cuando la Policía Federal lanzó una operación contra la supuesta trama que buscó anular las elecciones presidenciales de 2022, que ganó Lula, para mantener a Bolsonaro en el poder. En ese operativo, el Supremo impuso al ex jefe de Estado (2019-2022) una serie de medidas cautelares: le confiscó el pasaporte, le impidió abandonar el país y le prohibió entrar en contacto con otros investigados. EFE

