Crónica del Barça Femení - Brann, 3-1

El Barça Femení doblegó (3-1) al Brann para meterse en semifinales y seguir su camino a la cuarta final seguida de la Liga de Campeones, un triunfo de insistencia azulgrana ante la resistencia de las noruegas, pese al 5-2 en el global. Las de Jonatan Giráldez se clasificaron en el Estadi Johan Cruyff a una penúltima ronda europea donde se medirán con el Chelsea, igual que el año pasado. El 1-2 en la ida en Bergen enseñó ya un rival muy motivado y le costó tirar la toalla, pero los goles de Aitana Bonmatí, Rolfö y Patri Guijarro dieron el pase al campeón. El equipo culé repitió el mismo asedio que en la ida al Brann y esta vez estuvo atenta a la respuesta noruega. El Barça apretó arriba y generó mucho peligro con los balones que robó en su presión, hasta que Aitana abrió la lata en el minuto 24. La doble Balón de Oro aprovechó una recuperación de esas que le dejó la pelota escorada en la frontal para colocarla con la zurda en la red lejos de las manos de Mikalsen. La portera visitante, la mejor de su equipo la semana pasada, había dejado ya buenas paradas. El Barça acumuló muchos minutos cerca del área rival, casi una decena de saques de esquina y series de centros con peligro que no encontraron rematadora. Graham Hansen tuvo varias ocasiones, también después del 0-1, pero el marcador no creció al descanso. Mariona tuvo otra en una buena conexión con Rolfö y Alexia Putellas de vuelta al once titular. La internacional española buscó su rol en el partido, de menos a más, hasta terminar el primer tiempo dando una asistencia de quilates que no convirtió Mariona. Ahí terminó la mitad del partido, con el Barça reclamando un penalti por el balón al codo de la defensa en su corte a Mariona. Con 3-1 en la eliminatoria, las noruegas trataron de mirar a Gaupset y a una Eikeland que saltó desde el banquillo, pero el Barça siguió con el mando y dobló la renta. En un sprint de Hansen para ganar la línea de fondo en ventaja, su centro envenenado rebotó en tres rivales hasta caerle a Rolfö a un palmo del gol (2-0). Con media hora por delante y un 4-1 en el global, el Brann estuvo ya sentenciado, casi lo hizo Mariona, pero en la siguiente Svendheim recortó distancias. Guijarro dijo la última palabra para el Barça en el 88' (3-1), o más bien una Hansen que volvió a irse con autoridad por la banda, cuando las noruegas aceptaron la superioridad culé. Las de Giráldez se medirán en 'semis', como el año pasado, contra el Chelsea, clasificadas el miércoles con un 1-1 contra el Ajax, pero también superiores a su rival con el 4-1 en la eliminatoria. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: BARÇA FEMENÍ, 3 - BRANN, 1. (1-0, al descanso). --ALINEACIONES. BARÇA FEMENÍ: Cata Coll; Bronze, Paredes (Marta Torrejón, min.71), Engen (Vila, min.89), Rolfo; Keira Walsh, Aitana Bonmatí (Patri Guijarro, min.71), Alexia Putellas; Graham Hansen, Mariona (Bruma, min.84) y Brugts (Salma Paralluelo, min.71). BRANN: Mikalsen; Stenevik (Ritter, min.71), Ostenstad, Tynnila (Renmark, min.71); Kvamme, Kielland (Aahjem, min.64), Haugland, Lund (Svendheim, min.56); Engesvik (Eikeland, descanso), Gaupset; Crummer. --GOLES: 1 - 0, min.24, Aitana Bonmatí. 2 - 0, min.56, Rolfö. 2 - 1, min.71, Svendheim. 3 - 1, min.88, Patri Guijarro. --ÁRBITRA: Ivana Martincic (CRO). Amonestó a Paredes (min.62) por parte del Barça. Y a Stenevik (min.61) en el Brann. --ESTADIO: Estadi Johan Cruyff, 5.510 espectadores.