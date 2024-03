Netanyahu dice que la cancelación del viaje a EEUU de una delegación de Israel fue "un mensaje" a Hamás

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este miércoles que su decisión de cancelar el viaje a Washington de una delegación oficial tras la aprobación de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidiendo un alto el fuego en Gaza fue "un mensaje" para el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "La decisión que adopté de no enviar la delegación a Washington (...) fue un mensaje a Hamás para que no confíen en esta presión. No funcionará. Espero que entiendan el mensaje", ha afirmado durante una reunión con el senador estadounidense Rick Scott. Así, ha reiterado que la decisión de Washington de abstenerse en la votación en la ONU "fue un paso muy, muy malo" y ha argumentado que "animó a Hamás a adoptar una postura dura y confiar en la presión internacional para evitar que Israel libere a los rehenes y destruya a Hamás". La delegación iba a desplazarse a Washington para abordar con las autoridades de Estados Unidos la posible ofensiva militar contra la ciudad de Rafá (sur), después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, pidiera a Netanyahu analizar la posibilidad de "atacar" a Hamás en la Franja de Gaza sin la necesidad de "una gran ofensiva terrestre" contra esta localidad, en la frontera con Egipto. La resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU es el primer texto que logra apoyo en el organismo desde el inicio del conflicto, tras los tres vetos anteriores de Estados Unidos. En respuesta, Israel ha criticado a Washington por su decisión, que el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, describió como "un error moral y ético" que dañará a las autoridades israelíes en las negociaciones con Hamás. El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari, aseguró el martes que las conversaciones siguen activas en Doha y confirmó que "parte" de la delegación israelí se ha quedado en el país, tras el anuncio sobre su retirada ante las diferencias en el proceso de conversaciones sobre un posible alto el fuego en la Franja de Gaza. Poco antes, el primer ministro de Israel había afirmado que el grupo islamista "no está interesado en continuar las negociaciones para un acuerdo, lo que supone una lamentable muestra del daño causado por la decisión del Consejo de Seguridad (de la ONU)", antes de criticar las "demandas extremas" del grupo palestino, quien ha recalcado que "se ciñe a su postura", incluida la exigencia de un fin de la ofensiva y la retirada de tropas israelíes de Gaza. Israel lanzó su ofensiva contra la Franja de Gaza como respuesta a los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás, que se saldaron con 1.200 muertos y 240 rehenes. Desde entonces, el Ministerio de Salud palestino en el enclave ha informado de la muerte de cerca de 32.500 palestinos, a los que se suman más de 430 por las acciones de las fuerzas de seguridad y de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este.