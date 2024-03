Terelu Campos, el significativo gesto con el que se ha desmarcado de Carlo Costanzia

Terelu Campos esta viviendo su Semana Santa más triste y dolorosa. No solo porque es la primera tras el fallecimiento de su madre, María Teresa Campos, sino también porque otro de sus grandes pilares, su hermana Carmen Borrego, está en Honduras concursando en 'Supervivientes 2024' y no podrá estar a su lado para cumplir con esta tradición tan importante para toda su familia. En Málaga desde este sábado, la presentadora ha confirmado que se quedará toda la semana en la ciudad para disfrutar de las procesiones que año tras año ha visto en un balcón de la calle Larios con su progenitora, su hermana y su hija Alejandra Rubio. La joven, que colabora en varios programas de Mediaset, tampoco estará este año tan complicado con su madre, aunque sí ha querido hacer una escapada a la ciudad andaluza para enseñar a Carlo Costanzia el ambiente tan especial de su segundo 'hogar' en Semana Santa. Un viaje exprés de apenas 48 horas en el que la pareja se alojó en la casa que María Teresa Campos dejó en herencia a sus hijas, y en el que protagonizaron un tenso enfrentamiento con una reportera al descubrir que les estaba grabando mientras visitaban una Iglesia. Desmarcándose de su hija y dejando entrever que por el momento no tiene ganas de 'estrechar lazos' con Costanzia, Terelu evitó coincidir con Alejandra y su novio. Y no habría sido hasta que los jóvenes dejaron la vivienda familiar cuando la presentadora llegó a Málaga. Y ha sido precisamente saliendo de la casa que le dejó su madre en pleno paseo marítimo cuando la hemos visto seria y cabizbaja, sin poder ocultar las intensas emociones que está viviendo esta primera Semana Santa sin Teresa Campos. "Para mí está siendo muy duro evidentemente. Yo pasé un luto diferente el año pasado, que yo sabía que ya nunca volvería a ver la Semana Santa con mi madre, y a lo largo del último año ha habido momentos delicados, pero lo más importante es tener la salud de poder estar aquí" reconocía este lunes en su visita al Cautivo. Sin embargo, a su salida de la casa familiar, Terelu no ha querido pronunciarse sobre el polémico paso de Alejandra y Carlo por Málaga, dejando en el aire si podrá pasar algún momento con ellos esta Semana Santa.