Rivera de la Cruz: "Hay que intentar que de un gran evento quede algo más pequeño y a largo plazo en la ciudad"

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, tiene claro que uno de los objetivos cuando la capital acoge "un gran evento deportivo" es intentar que en la ciudad "quede algo más pequeño y a largo plazo", mientras que está segura de que Madrid debe acoger algún día los Juegos Olímpicos porque "ha demostrado que está perfectamente a la altura de cualquier ciudad que haya sido olímpica". "Siempre hay que intentar cuando hay un gran evento deportivo, que se quede algo aquí. Y pongo un ejemplo. Este año, cuando vinieron los Mavericks a jugar un partido con el Real Madrid regalaron a la ciudad una cancha de baloncesto en un distrito y que está ahí para que jueguen los niños. Hay que intentar siempre que de un gran acontecimiento, quede algo más pequeño, pero más a largo plazo, en la ciudad", señaló Marta Rivera de la Cruz en una entrevista a Europa Press. En este sentido, la dirigente recalcó que la celebración el año que viene en la capital de un partido de la NFL "es una ocasión para la promoción de la ciudad". "La ciudad sube activos por el hecho de ser sede de un partido de este tipo y, evidentemente, ofrece oportunidades", advirtió. Rivera de la Cruz se percata de "esa voluntad" de los organizadores de eventos "de dejar que las cosas trasciendan un poco" y también cree que la concesión de Capital Mundial del Deporte en 2022 sirvió "para consolidar una ciudad y para que se empiece a pensar en ella como un referente deportivo", lo que ha podido provocar esa llegada de la NFL o la celebración el próximo 21 de abril de la Gala de los Premios Laureus. Y es que la delegada de Deporte no olvida que Madrid cuenta "con buenas instalaciones deportivas, pero también con grandes espacios para celebrar grandes eventos y demostrar que se pueden celebrar", poniendo como ejemplo "el célebre River-Boca" de la final de la Copa Libertadores de 2018 que se disputó en el Santiago Bernabéu tras los incidentes en Argentina que obligaron a su suspensión. "Que Madrid demostrara que en menos de una semana podía organizar un partido de alto riesgo y además con absoluto éxito, te consolida para que te consideren como sede de otros acontecimientos que son muy importantes y que son eventos de ciudad, no solamente deportivos, que ponen a prueba la capacidad de transporte, la disciplina de seguridad que se establece, la colaboración ciudadana para que todo salga bien. Y creo que en eso Madrid cada prueba que se le pone la pasa con muy buena fe", añadió. La capital va a contar además con un buen reclamo con el remodelado Santiago Bernabéu, que "cambia muchas cosas", aunque "no es el único recinto" ya que también está el Cívitas Metropolitano, "un lugar estupendo también por ubicación". "Pero es verdad que el Santiago Bernabéu es un objeto de deseo", remarcó Rivera de la Cruz. "MADRID MERECE QUE EL SUEÑO OLÍMPICO SE HAGA REALIDAD ALGÚN DÍA" Luego está el sueño olímpico. "Evidentemente, Madrid se merece que algún día se haga realidad", admite la concejala. "Se ha intentado más veces y creo que injustamente con poco éxito, pero creo que también es algo tan importante y tan serio que en el momento que se plantee habrá que plantearlo con muchísimo rigor y con muchísima seriedad", aseveró. Para la delegada de Deporte, la capital "se merece los Juegos Olímpicos". "Ha demostrado que está perfectamente a la altura de cualquier ciudad que haya sido olímpica y que puede abordar los retos sin ningún problema", respondió, "segura de que en algún momento se hará" y sabedora de que la ciudad está incluso ya lista desde hace tiempo. Rivera de la Cruz vivió de cerca el proceso de la candidatura de 2020 y no olvida que "los examinadores ensalzaban la fantástica comunicación de la ciudad". "Esto no solamente permanece sino que incluso se ha mejorado. Pensar que uno puede cruzar la ciudad evitando atascos en metro en media hora, es algo que pocas ciudades del mundo lo tienen y en ese sentido es líder también un elemento importantísimo", subrayó. Por otro lado, sobre las líneas maestras de esta legislatura, apuntó que se centran en "impulsar la práctica del deporte en los distritos, potenciar las instalaciones existentes, mejorarlas cuando se pueda, crear nuevas formas de invitar a los más jóvenes a participar y a los más mayores a llevar una vida lo menos sedentaria posible", y en "la atracción de grandes eventos deportivos, que se cruza mucho con lo que es el turismo". Marta Rivera de la Cruz fue consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid entre 2019 y 2023 y le tocó vivir "lo más difícil" en su vida como fue "la gestión durante la pandemia". Después, fue elegida por José Luis Martínez-Almeida en su actual puesto, ya "con la onda expansiva" de lo sucedido, y pudo constatar el agradecimiento de federaciones y clubes grandes de haber encontrado "la facilidad para que se permitiese seguir practicando deporte durante la pandemia". "Creo que la gestión durante la pandemia, que no fue responsabilidad mía, fue lo más difícil. Y después, cuando llega la onda expansiva, lo que uno se da cuenta uno es lo importante que fue haber sido valiente en ese momento", remarcó. LOS RESPONSABLES DE DEPORTE DEBEN SER "CONSCIENTES" DE LO QUE MANEJAN A la concejala, "una gran admiradora del peso social que tiene el deporte", le gustan "todos" los deportes y los vive "mucho" en su faceta de "espectadora", pero es "una verdadera hincha" del Real Madrid de baloncesto. Martínez-Almeida, en cambio, es fiel seguidor del Atlético de Madrid, pero "se alegra mucho" como alcalde de cualquier título del conjunto madridista por "todo lo que significa para la ciudad". Rivera de la Cruz también celebra haber descubierto deportes más minoritarios como el rugby en su etapa de consejera regional, lo que le ha llevado a comprender que hay que "fomentar" todo tipo de eventos porque "está comprobado que el ver un gran espectáculo deportivo según la ciudad aumenta el interés por ese deporte y el número de inscripciones en las federaciones". También opinó sobre si es necesario que el deporte, "un gran elemento de cohesión social", tenga su propio Ministerio. "Cuando tienes 22, como con este Gobierno, por qué no iba a haber uno de Deportes", señaló con tono irónico. "Lo que me parece que es más importante es que las personas que son responsables del deporte sean muy conscientes de lo que tienen entre manos", demandó. Por ello, piensa que los dirigentes con vinculación con esta materia "se rodeen de personas muy especializadas y que sepan muchísimo de lo que tienen que saber". "No creo que sea necesario que el ministro de Deporte sea un deportista de élite, pero sí que sepa el peso específico que tiene el deporte dentro de la cultura de este país que es mucho", aclaró. Finalmente, Rivera de la Cruz lamentó lo sucedido la semana pasada con los registros de la UCO en la RFEF. "Cualquier buena noticia ayuda y cualquier mala perjudica, ojalá no hubiera pasado esto y no hubiéramos visto esas imágenes, ni se hubiera estado hablando de que hay detenciones, de que se registran domicilios particulares, eso no es bueno para nadie", explicó. "Otra cosa es hasta qué punto afecta, pero más en lo que se está diciendo ahora, como es una final de un Mundial, pienso en todos esos chavales que se levantan el domingo a las 8.00 para coger un autobús y luego meterse en el coche del padre de un amigo para ir a jugar un partido. Creo que lo que tenemos que pensar también es que el deporte es un vehículo de valores y que todas estas cosas tienen mucha trascendencia pública. Ahí sí que perjudica", sentenció.