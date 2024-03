China lanza ciberataques contra cuatro políticos de Reino Unido

China ha atacado con ciberataques a un grupo de políticos de alto nivel en Westminster como parte de una nueva ola de interferencia respaldada por el Estado y destinada a socavar la democracia británica, según ha publicado el periódico 'The Sunday Times'. Se espera que Oliver Dowden, el viceprimer ministro, informe este lunes al Parlamento que Pekín está detrás de una serie de ataques cibernéticos contra parlamentarios y pares. Debido a esta creciente amenaza, un pequeño grupo de políticos ha sido convocado a una sesión informativa por parte de la directora de seguridad del parlamento, Alison Giles. Los citados son el ex líder conservador, Sir Ian Duncan Smith, el ex ministro de educación conservador, Tim Loughton, el diputado del Partido Nacional Escocés Stewart McDonald, y un miembro de un partido menor, Lord Alton de Liverpool. Los cuatro son miembros de la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC), un grupo internacional de legisladores de varios partidos que trabajan para lograr reformas sobre cómo los países democráticos abordan a China.