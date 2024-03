Kaori Sakamoto logra su tercer título mundial consecutivo, algo no visto desde 1968

Redacción deportes, 23 mar (EFE).- La japonesa Kaori Sakamoto logró en el Centre Bell de la ciudad canadiense de Montreal su tercer título mundial consecutivo de patinaje artístico sobre hielo, hito que no se repetía en la categoría femenina desde que lo alcanzase la estadounidense Peggy Fleming entre 1966 y 1968.

A partir de entonces varias patinadoras estuvieron cerca de repetirlo como la alemana Katarina Witt, que logró cuatro títulos entre 1984 y 1988 pero no consiguió ganar en 1986; o la estadounidense Michelle Kwan, campeona en 1996, 1998, 2000, 2001 y 2003. Sin embargo ha habido que esperar hasta Sakamoto, que ya había ganado con anterioridad en Montpellier (Francia) en el 2022 y en Saitama (Japón) en el 2023.

Esta vez no lo tuvo sencillo, pues había sido cuarta en el programa corto. Sin embargo en el libre, al ritmo de "Feeling good", la nipona de 23 años logró darle la vuelta a la situación para terminar con un total de 222,96 puntos que le otorgaron la medalla de oro.

Por detrás de ella se situaron la estadounidense Isabeau Levito, campeona del mundo junior en el año 2022, con 212,16; y la surcoreana Kim Chae-Yeon con 203,59. En el caso de la belga Loena Hendrickx, al frente tras el programa corto, finalizó cuarta con 220,25 puntos.

"Después de ser cuarta en el programa corto estaba ansiosa por salir a patinar en el libre. Estoy muy contenta con el resultado, la actuación me dejó satisfecha. He patinado bien desde el comienzo de la temporada y creo que he ganado confianza de cara a la siguiente", indicó Sakamoto. EFE

