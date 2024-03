El sector del vapeo pide a Sanidad el fin de la venta libre de los cigarrillos electrónicos

El sector del vapeo, representado por la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV), ha reclamado al Ministerio de Sanidad mejoras en el Plan Integral de Prevención y Control de Tabaquismo para regular de manera efectiva el vapeo en España con nuevas medidas que impidan el acceso de menores a estos productos, poniendo fin a la venta libre de los cigarrillos electrónicos. En ese sentido la UPEV ha reclamado el fin de la venta libre de los productos del vapeo restringiendo la venta a canales de venta tanto 'off line' como 'on line' especializados con licencia y a los estancos. Así, han reivindicado la necesidad de regular la venta creando un estricto sistema de licencia que garantice una estructura de puntos de venta más especializado y una mayor protección contra el acceso de los más jóvenes a estos productos. "Es inadmisible que estos productos sigan comercializándose de forma libre en tiendas de conveniencia o discotecas. Lo más importante es acabar con la venta de los productos del vapeo a menores, esto es una prioridad para el sector, especialmente en vista de los productos desechables, debemos restringir la venta a estancos y tiendas especializadas. Somos los primeros interesados en que ningún menor acceda a nuestros productos que están dirigidos solo a adultos fumadores", ha reivindicado el presidente de UPEV, Arturo Ribes. Ante la "negativa" del Ministerio a reunirse con el sector del vapeo, UPEV ha remitido a la ministra de Sanidad un paquete de medidas urgentes que deben incorporarse al Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo con el objetivo de actualizar la legislación española de productos del vapeo y posicionarla a la vanguardia de Europa. "Nuestra prioridad es, y siempre será, colaborar con el Ministerio de Sanidad y, por eso, pese a que no nos aceptan una reunión para exponerlas, consideramos necesario exponer nuestras propuestas con la esperanza de que las consideren", ha declarado. Frente a las propuestas de equiparación, el sector del vapeo reivindica que "vapear no es fumar" y que se trata de "productos completamente diferentes que deben ser tratados de forma diferente" y apuesta por mejorar y reforzar la regulación existente y avanzar con medidas de control de venta para hacer del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo un plan "realista, moderno y efectivo" en el largo plazo. Asimismo, entre sus propuestas incluyen prohibir el uso de descriptivos en el empaquetado o comunicaciones comerciales de los productos del vapeo como "sabor chuchería" o "sabor gominola" y la obligatoriedad de que cada producto cuente en su etiquetado con una advertencia de que "estos productos no son para menores de edad". Para que estas normas se cumplan los vapeadores proponen: aumentar las capacidades de inspección y sancionadoras de las autoridades competentes para vigilar los puntos de vista físicos y 'on line'; realizar inspecciones aleatorias para controlar el cumplimiento de la legislación; y la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el sector para vigilar el cumplimiento de la legislación de los productos del vapeo.