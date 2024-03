Isabel Pantoja reaparece en Córdoba, pletórica y acompañada por su amiga Mariló de la Rubia

Con la mejor de sus sonrisas, relajada y arropada por Mariló de la Rubia. Así ha reaparecido Isabel Pantoja este jueves en Córdoba. La tonadillera lleva varios días en la ciudad andaluza sometiéndose a diferentes chequeos y análisis médicos para estar a punto para su próximo concierto el 13 de abril en el Wizink Center de Madrid. Y precisamente llegando a un centro de salud la hemos visto mostrando su mejor versión y la que hacía tanto tiempo que no le veíamos. Y es que la viuda de Paquirri es una mujer nueva. Ha retomado su vida social, ha recuperado la sonrisa y cada vez es más habitual verla disfrutando de planes con amigas. Una de ellas, Mariló, con la que fue fotografiada paseando agarrada del brazo hace varias semanas precisamente por Córdoba, donde se siente muy a gusto y hace cosas tan cotidianas como ir de compras o a la carnicería, algo impensable hasta hace muy poco. Este miércoles el programa 'Y ahora Sonsoles' sorprendía en exclusiva a Isabel yendo a la clínica oftalmológica que regenta su amiga y se mostraba encantada de estar en la ciudad de la Mezquita, que como ha confesado le gusta "mucho". Además, tras los rumores que la han perseguido últimamente, la tonadillera ha querido aclarar dos asuntos: en primer lugar, que se encuentra bien de salud y que su presencia en centros médicos se debe a meras revisiones. Y también ha hablado sobre su amistad con Mariló, dejando claro que su relación no es solo con ella sino con toda la familia De la Rubia. "De hace 40 años, para que te enteres bien" ha asegurado. Hoy se ha mostrado parca en palabras, pero mucho más tranquila y con una gran sonrisa. Con sus inseparables gafas de sol, su larga melena recogida en una coleta y un look informal y primaveral, Isabel ha llegado a un centro de salud acompañada de Mariló, de su hermana y de otro familiar, con la que ha caminado cogida del brazo ignorando las preguntas de la prensa. Tampoco ha querido revelar cómo se encuentra Pantoja su amiga, que siempre amable con la prensa, ha dejado en el aire cómo está la cantante de 'Así fue' de salud y cuánto tiempo se quedará en Córdoba.