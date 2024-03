El presidente de Brasil critica que Dani Alves salga de la cárcel pagando una fianza y dice la dignidad no se compra

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha criticado que el exfutbolista Dani Alves pueda salir de la prisión provisional al haber obtenido la libertad condicional con el pago de una fianza de un millón de euros. "El dinero que tiene Alves, el dinero que alguien le pueda prestar, no puede comprar la ofensa que un hombre le hace a una mujer al cometer una violación. Cuando el sexo es algo que se hace entre dos, tiene que ser permitido y consentido por dos. Esto, de hecho, es un delito", ha declarado durante la celebración del 44 aniversario de su formación, el Partido de los Trabajadores. El mandatario ha pronunciado un discurso recordando los pilares del partido y ha citado el caso del exjugador brasileño como uno de los ejemplos de "injusticias sobre las que no podemos quedarnos callados", según han recogido los medios brasileños. "Estamos viendo ahora que Alves puede ser liberado si paga. Aprendí en Pernambuco (estado natal de Lula), cuando era pequeño, que la gente decía 'aquí en el Nordeste, no detienen al que tiene 20 contos de reis (expresión para indicar millones de reales, unos tres millones de euros). La gente ve como esa máxima continúa", ha manifestado. La Audiencia de Barcelona ha acordado la prisión provisional del futbolista eludible mediante el pago de una fianza de un millón de euros en un pacto que incluye la retirada de los dos pasaportes --el español y el brasileño-- hasta la sentencia definitiva. El auto prohíbe al condenado salir del territorio nacional y le obliga a comparecer ante la Audiencia Provincial semanalmente. Asimismo, le han impuesto la prohibición de comunicarse y acercarse a la víctima a una distancia inferior de 1.000 metros de su domicilio; lugar de trabajo o cualquier otro lugar que frecuente. La Justicia española le condenó a cuatro años y medio de prisión por agredir sexualmente a una joven en un lavabo de la discoteca Sutton el 30 de diciembre de 2022, y el 20 de enero de 2023 ingresó en prisión.