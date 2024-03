Kuss: "Será especial ir a la Vuelta para tratar de defender mi título"

Xavi Serrano

Sant Feliu de Guíxols (Girona), 19 mar (EFE).- El estadounidense Sepp Kuss (Durango, Estados Unidos; 1994) aseguró en una entrevista con EFE que ganar la pasada edición de la Vuelta Ciclista a España le ha dado "más confianza" en sí mismo y que volverá a comparecer este año para intentar llevarse de nuevo la victoria en la general.

"La victoria en la Vuelta me ha dado más confianza en mí mismo. Este año iré allí para tratar de ganar y, si no, no pasa nada, pero para mí será especial ir ahí a tratar de defender mi título y hacer lo mismo que hice el año pasado", declaró el corredor del Team Visma - Lease a Bike.

Kuss, que tras una trayectoria como gregario de lujo dio el curso pasado un salto en su carrera al ganar por primera vez una gran vuelta, afirmó que este logro no ha cambiado las expectativas que tiene sobre sí mismo.

"Sé que si hago el trabajo, entreno bien y llego a las carreras en buenas condiciones, puedo hacerlas bien. La Vuelta del año pasado me enseñó mucho a tener la confianza para estar mentalmente en las carreras, colocarme bien y estar concentrado todo el rato en cada etapa", detalló.

Kuss, que del 18 al 24 de marzo competirá en la Volta Ciclista a Cataluña como líder del Team Visma - Lease a Bike, explicó que no tiene "un resultado en mente como objetivo" en esta competición más allá de "hacer una buena general", ya que es "casi la única carrera en la que no hay contrarreloj", y sobre todo quiere ver cómo está en las etapas de montaña.

El estadounidense opinó que en la Volta "hay muchos rivales importantes", como el esloveno del UAE Team Emirates Tadej Pogacar, pero no será hasta después de la etapa de este martes, con llegada en subida al puerto de categoría especial de Vallter, que podrá ver cómo va y cómo afrontará la etapa del sábado en Berga "donde habrá más opciones".

"Pogacar siempre está muy fuerte, pero las carreras que ya ha hecho son muy diferentes a la Volta, donde hay subidas de casi una hora. Él ha ganado carreras que son de más explosividad que esta, donde ya tenemos que ver cómo va la alta montaña, pero seguro que corredores como Chávez o Landa, los escaladores puros, estarán ahí delante también", auguró.

Kuss explicó que la Volta "es la primera carrera del año donde hay alta montaña de verdad" y "siempre está bien saber cómo vas en la alta montaña y cómo están los rivales".

"Competir en Cataluña, donde casi siempre hace buen tiempo, es mejor que hacerlo bajo la lluvia en la París-Niza, por ejemplo", añadió.

"En la etapa de Vallter la subida es muy dura, pero antes habrá poco desgaste. Después, la etapa de Port Ainé es una etapa más de montaña y habrá desgaste antes, puede haber más diferencias. Y en la etapa de Berga, que también es de alta montaña, pueden haber sorpresas", analizó el americano en referencia a las tres etapas de montaña del martes, el miércoles y el sábado.

Kuss valoró que la etapa reina del sábado, con salida en Berga y llegada en alto a Queralt -1ª categoría-, "puede ser" decisiva "si los corredores se atreven a atacar de lejos o en el Coll de Pradell" (puerto de categoría especial a unos 60 km de la meta).

"Si no tienes nada que perder es una buena etapa para hacer algo, pero sobre todo el recorrido de esa etapa es muy bonito y seguro que a la afición le va a gustar", comentó el líder del Visma.

Afincado en Andorra y casado con la catalana Noemí Ferré, Kuss admitió que para él es "muy especial" competir en Cataluña: "Voy por todos los rincones de Cataluña, y siempre descubro carreteras y rutas secundarias. Me encanta Cataluña: la comida, la gente, los paisajes... Es la carrera en la que me siento más en casa".

"Hay muchas montañas, mucha tranquilidad cuando estás rodando y te sientes como si estuvieras en la naturaleza pura sin muchos coches. Para mí, cada salida nueva en Cataluña es una aventura y hay muchos lugares para descubrir", se sinceró.

Por último, Kuss agradeció el cariño al público local, que ya sintió en la pasada Vuelta: "Siempre tuve el apoyo de la afición. En cada etapa, cuando estaba a punto de explotar, escuchaba a alguien apoyándome o diciéndome algo gracioso. Siempre es un plus correr en España y Cataluña". EFE

