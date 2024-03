Borrell dice que a la Unión Europea no le interesa "echar a Rusia en brazos de China"

Naciones Unidas, 12 mar (EFE).- El Alto Representante europeo para la política exterior y la seguridad, Josep Borrell, dijo este martes en una entrevista con EFE en la sede de Naciones Unidas que la Unión Europea "no tiene ningún interés en echar a Rusia en brazos de China", ni en que China se preste a dar apoyo militar a Rusia, algo que -destacó- no está sucediendo hasta el momento en la guerra de Ucrania.

Borrell intervino este martes ante el Consejo de Seguridad, en la sesión anual para revisar la cooperación entre la UE y la ONU, y tuvo un rifirrafe diplomático con el representante ruso, Dmitri Poliansky, a cuenta de Ucrania, pero en contraposición alabó en público las posturas de China en sus llamadas al multilateralismo.

Los diplomáticos europeos siempre distinguen, en público y en privado, las actitudes de China y Rusia -dos países que en la ONU aparecen casi siempre alineados al posicionarse sobre los diferentes conflictos del mundo-, y Borrell abundó en la idea durante la entrevista.

"Tienen un tratado de amistad que dicen sin límites, pero China no está suministrando armas a Rusia. Son dos regímenes que comparten muchas cosas, y una misma visión del mundo, pero China no ha invadido a nadie -insistió-; nosotros (la UE) debemos procurar que el ascenso de China como gran potencia contribuya a la paz y la estabilidad mundial".

Para la UE, China es al mismo tiempo "nuestro socio, nuestro competidor y nuestro rival", y por ello "requiere una aproximación compleja".

Muy distinto es el caso con Rusia, que está "tratando de explotar todo lo que puede" el creciente desapego que los países del llamado 'sur global' sienten hacia los países occidentales por su cercanía con Israel.

En la sesión anterior del Consejo, el embajador ruso había acusado a la Unión Europea de ser una potencia agresiva por su actitud en Ucrania, a lo que Borrell comentó posteriormente: "¿Agresiva? Uno no sabe si reír o llorar, ¿a quién ha invadido la Unión Europea?".

En cualquier caso, y para los adeptos a la idea de la 'realpolitik', Borrell dijo que la UE no solo se mueve por principios morales en Ucrania: "Estados ayudando a Ucrania por nuestra propia seguridad y nuestro propio interés", matizó, frente a "un régimen autoritario y agresivo, de mentalidad colonial".

El jefe de la diplomacia europea reconoció que los criterios que la UE ha aplicado en Europa no se están aplicando en Gaza, al menos no a nivel comunitario, todo ello debido a la evidente falta de unidad de los 27 países miembros.

"Hay que reconocer cuáles son los límites de nuestra acción: cortar el agua y los alimentos es contrario a los derechos de la guerra, lo dijimos en Ucrania y hay que decirlo allí donde ocurre. Si pasa en Ucrania, mal, y si pasa en Gaza ¡pues igual de mal! Hay que procurar tener un máximo de coherencia", insistió.

Pero Borrell reconoció que ni siquiera está habiendo una postura unánime dentro de la UE ante el alto el fuego, con países que "nunca tomarán una postura que pueda representar una crítica a Israel" -en alusión, sin citarlos, a Alemania o Austria- y este hecho dificulta que la UE pueda "dar lecciones a nadie".

En este momento, la unanimidad europea se manifiesta en reclamar a Israel un mayor acceso de ayuda humanitaria dentro de la Franja de Gaza -donde la obstaculiza con todo tipo de trabas, según denuncian las agencias de la ONU-.

"Hay que seguir haciendo presión sobre Israel para que no impida el acceso. Lo que está pasando en Gaza no es una tragedia causada por un accidente de la Naturaleza, no es una riada o un terremoto, es una tragedia creada por la acción humana, bombardeando a la población civil e impidiendo el acceso humanitario", subrayó.

Borrell se cuidó de criticar a Estados Unidos, ni siquiera en su ejercicio al derecho del veto, que ha usado tres veces en el Consejo de Seguridad para abortar un llamamiento a una tregua, y dijo saber que "Estados Unidos está presionando todo lo que puede; pero aparte de pedir, rogar, implorar y presionar, ¿qué otra cosa pueden hacer?".

Con respecto a su ya famosa frase de que Europa se asemeja a un jardín rodeado de un mundo que es una jungla, Borrell dijo ser consciente de que Rusia la está utilizando "como una cantinela permanente; me voy a morir y seguirán repitiéndola".

"Sé muy bien lo que quería decir y lo que dije (pero mis palabras) las asumo deportivamente. Forman parte de la batalla dialéctica", zanjó.

Javier Otazu