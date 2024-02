Javier Ungría responde a las críticas de Elena Tablada sobre su participación en "Supervivientes": "Que aproveche"

Javier Ungría, empresario y concursante confirmado en la próxima edición de "Supervivientes", ha respondido a las recientes críticas de su exmujer Elena Tablada, quien cuestionó su decisión de separarse de su hija para participar en el reality. Ante las preguntas del equipo de Europa Press, el empresario ha contestado a la diseñadora: "Bueno, repito, estamos hablando de una cosa de uno a tres meses y la custodia es para 18 o 20 años. Creo que la gente que compara una cosa con esa no tiene mucho sentido". El futuro superviviente ha añadido que es consciente de la importancia de pasar tiempo con su hija, pero que considera la oportunidad de participar en el programa como algo especial y temporal. El empresario también ha aprovechado la ocasión para aconsejar a Elena que aproveche al máximo el tiempo junto a su hija durante su ausencia: "Si tienes la suerte que lo aproveche. Yo esto al final es entre uno y tres meses, no pasa nada, yo con mi hija pienso estar muchos años. Es una situación especial, obviamente, y estaré menos tiempo con ella, el que querría, pero dentro de esto se pasa muy rápido, o sea que no pasa nada". Respecto a si dejará arreglada las cosas con su exmujer antes de irse a Honduras, responde: "Todavía no, pero bueno, estamos en ello. Todo bien". A pesar de ello, manifestó su esperanza de que Tablada lo apoye durante su participación en el concurso, destacando que él siempre ha apoyado a la madre de su hija en sus proyectos.