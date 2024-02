Samara Terrón, novia de Antonio Tejado, se pronuncia tras su primera visita en prisión

A pesar de que en un primer momento se aseguró que Antonio Tejado y su novia Samara Terrón habían roto semanas antes de su detención por su presunta implicación en el atraco a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal, la joven auxiliar de farmacia se ha convertido en uno de los grandes apoyos del sevillano tras su entrada en prisión provisional por ser el presunto autor intelectual del millonario robo a su tía. Siempre en un discreto segundo plano, ha sido Samara quien este fin de semana ha acompañado a la madre de su novio, María José García, a la prisión de Sevilla I para visitar por primera vez a Antonio. Sin embargo, diferentes medios de comunicación apuntan a que la joven no habría podido verlo al no haber tramitado el permiso a tiempo, aunque se supone que en los próximos días lo solicitará y podrá reencontrarse con el ex de Chayo Mohedano. Continuando con su rutina a pesar de que no están siendo momentos fáciles y de que está abatida por la detención de su chico, Samara prefiere no revelar si pudo o no entrar a la cárcel para ver a Tejado: "Lo siento. No voy a hablar nada" ha asegurado ante las cámaras de Europa Press, dejando en el aire cómo se encuentra Antonio tras una semana en prisión y cómo fue el momento en el que se encontró con su madre por primera vez. "Os lo agradezco, entiendo tu trabajo, pero no voy a hablar nada, de verdad. Gracias" ha zanjado muy discreta antes de abandonar el lugar en patinete.