Marta Riesco borra de su vida a Antonio David Flores

Marta Riesco es una mujer nueva. Parafraseando el famoso himno de Shakira "las mujeres ya no lloran las mujeres facturan" la reportera ha pasado página y tras derramar muchas lágrimas después de que en pocos meses se quedase sin trabajo y Antonio David Flores la dejase -pese a que se puso el mundo por montera por su amor y se enfrentó a todo y a todos para defenderlo- la reportera ha reaparecido en el desfile de Félix Ramiro en Madrid y nos ha hablado de las novedades que hay en su vida tanto a nivel profesional como amoroso. Y es que aunque asegura que está "súper soltera", la periodista confiesa que tiene "muchísimas ganas de enamorarme" y ya hay un firme candidato a ocupar su corazón. "Por intentarlo no va a ser. Tengo mogollón de citas y he quedado con un par de pibitos que me gustan bastante. Me gusta mucho uno que desfila hoy, Mike el de Gran Hermano. Hemos quedado aquí para vernos, sí, sí" ha revelado, descubriendo que su nueva ilusión no es otro que el atractivo italiano que volvió loco a Albert Infante en la última edición de 'GH VIP', Michael Terlizzi. "Quedamos el otro día y bueno, cita no sé, pero la segunda vez que nos vemos, sí" ha apuntado con una sonrisa, dejando en el aire si cree que tiene futuro con el modelo. Además de ganas de encontrar el amor, Marta no oculta que le gustaría realmente y por lo que está "luchando" es por "volver a trabajar de reportera en televisión. No quiero otra cosa que no sea esta porque echo de menos el trabajo en la tele" afirma. Como confiesa, Antonio David es agua pasada y le ha borrado completamente de su vida, aunque no ha dudado en hacerle un reproche ante las cámaras: "Ya no le echo nada de menos, nada, nada nada. Nada de menos, nada, pero me habría gustado que me hubiese mandado un mensaje respecto al juicio, Bueno, supongo que al final en la vida te das cuenta de que no todo el mundo es como tú". "Yo ya le he olvidado por completo. Si me dicen Antonio David lo que pienso es 'el error de mi vida'" sentencia. "Si volviese al pasado me hubiese ido con el futbolista que me tiraba los trastos en este momento. No me hubiese complicado tanto la vida, eso seguro. Sobre todo por lo mal que ha resultado todo al final, que es la desgracia. Pero creí cien por cien en el amor y no me siento mal porque aposté por alguien en que yo creía" se lamenta, dejando claro que "ha sido una relación muy tóxica y no volvería a pasar por una cosa así en mi vida". Y tan negativo para ella como Antonio David fue su hija, Rocío Flores, aunque como reconoce sigue pensando que ellos tienen razón en su guerra contra Rocío Carrasco y no se arrepiente de haberles apoyado: "Me hizo daño. Todo el mundo me hizo daño. Todos lo de su entorno me hicieron daño. Pero una cosa no quita a lo otro y siempre seré leal a lo que he pensado y he dicho desde el principio".