Antetokounmpo: "Quiero un All-Star de EEUU contra el resto del mundo"

Nacho García

Indianápolis (EE.UU.), 17 feb (EFE).- El griego Giannis Antetokounmpo dijo este sábado a EFE que le gustaría que el All-Star de la NBA se dispute entre jugadores de Estados Unidos y del resto del mundo.

Lamentó que no se haya hecho hasta hoy tras participar en un evento para el lanzamiento de su documental en Indianápolis.

"No sé por qué no lo hemos hecho todavía. Hemos hecho de todo menos eso, no sé por qué. Lo hemos hecho juntos, con un draft, esto, aquello, Este y Oeste. No sé por qué no jugamos ese formato. No creo que les guste hacerlo, pero todo el mundo quiere hacerlo", dijo la estrella de los Bucks

El documental 'Giannis, un viaje maravilloso', será lanzado el 19 de febrero. Cuenta en primera persona su camino desde unos inicios muy complicados en Grecia hasta recibir la oportunidad, a través del baloncesto, de cambiar la vida de toda su familia.

"Diría que hay que verlo porque es mi documental, pero creo que mostramos cosas muy buenas en él. Es la primera vez en la que cuento mi historia, mi viaje, en pista y fuera de ella", dijo.

El documental narra una historia de superación que pretende transmitir valores importantes con la estrella de los Bucks como referente tras una dura infancia en Grecia.

Giannis, con 29 años recién cumplidos, y tras 11 años en Milwaukee, dijo ver con buenos ojos mantener esa fidelidad hasta el final: “Si juego siempre en el mismo equipo es importante porque poca gente lo ha hecho”.

Pero a su vez, el griego consideró este momento el apropiado para iniciar una segunda etapa, tal y como Kobe Bryant ya hizo en los Lakers.

"Este es el segundo capítulo de mi carrera, creo que todavía puedo jugar entre cinco y siete años de baloncesto al máximo nivel, y espero que pueda tener otra década al nivel de un ‘Hall of Fame’. Mis primeros diez años en la NBA han sido increíbles, nunca pensé que fuera a estar en esta posición. Nunca soñé que iba a ser MVP, campeón… Trabajo para ello pero no significa que vaya a suceder", afirmó Antetokounmpo a EFE.

Una segunda década para seguir ampliando su leyenda

"Espero que en los próximos diez años pueda conseguir cosas importantes en la pista, pero si no, también está bien. Trabajo para ello, para que los próximos diez años sean memorables. Del mismo modo que Kobe Bryant lo hizo con el número 8 y luego con el 24, dos caminos, pero podrían estar separados, ambas son carreras meritorias de entrar en el Salón de la Fama", explicó.

Giannis considera que puede jugar hasta los cuarenta años: "Lo creo. Entreno duro y me recupero aún más duro. Cuido muy bien mi cuerpo. No he tenido nunca una lesión grave en mi carrera. Realmente creo que si cuidas tu cuerpo puedes jugar hasta los 38 o 40 años".

LeBron James se convierte en un referente de esa longevidad en la pista: "Es el ejemplo. Si él puede hacerlo y tanta gente lo hizo. ¿Por qué yo no? LeBron es el mejor ejemplo. Quiero jugar veinte años o más, tanto como pueda aguantar, y creo que puedo hacerlo". EFE

ngd/am/hbr

(vídeo)