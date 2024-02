Joana Sanz y la madre de Dani Alves, protagonistas de la segunda sesión del juicio gracias a su abrazo de despedida

Como ya se había anunciado, Joana Sanz no ha faltado a la segunda sesión del juicio de su ex pareja Dani Alves que se está celebrando en Barcelona. En medio de una gran expectación, la modelo acudía a la Audiencia de Barcelona para declarar donde, además, se reencontraba con la familia del futbolista demostrando que entre ellos sigue existiendo un gran cariño. Después de una larga jornada en el interior en la que pudieron escuchar las versiones de los diferentes testigos citados en esta nueva sesión, entre los que se encontraba la modelo, veíamos a la protagonista salir de la Audiencia en compañía de la madre y el hermano de Alves. Lejos de protagonizar un frío encuentro, la modelo y su ex suegra se fundían en un cariñoso abrazo ante los medios sentenciando así cualquier rumor de mala relación entre ellas. Agarrada de la mano de su ex suegra, Joana bajaba las escaleras de la Audiencia de Barcelona con un estilismo de lo más elegante para la ocasión. Tras compartir algunos minutos de charla a las puertas de la Audiencia, Joana se fundía en un abrazo con Lucía para más tarde agarrarla de la mano para despedirse. Finalmente, la modelo y el hermano de Dani también se abrazan a modo de despedida antes de marcharse.