Luis Medina Cantalejo: "No suben los árbitros pelotas, no me gustan, ni los traidores"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, lamentó la crecida en la presión que tienen que soportar los árbitros del fútbol español, pero destacó que están "vacunados" contra todo lo que les va viniendo encima, al tiempo que respondió a unas "apreciaciones" poco acertadas de Javier Tebas y se mostró "completamente tranquilo" con exportar los entresijos del VAR. "No estamos preocupados, completamente tranquilo. Estos videos son los que llevamos tres años viendo y analizando con los árbitros. Puede aparecer que hay discrepancias y algún fragor de batalla. Pero lo que se ha tratado de vender o prevaricar, cero preocupaciones. Pero en este mundo de transparencia, llevabais años pidiéndolo, hemos empezado a exportar un poco y nos hemos encontrado con esta situación que está en manos de la Guardia Civil", dijo. Medina Cantalejo se refirió así a la decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de hacer públicos los audios del VAR, aunque toparon con el robo de material que está denunciado. Por otro lado, el presidente del CTA fue preguntado por unas declaraciones del presidente de LaLiga, Javier Tebas, en las que dudaba si a Primera llegaban sólo los árbitros pelotas. "En un momento donde estamos tendiendo puentes para que la situación en el mundo del fútbol se vaya suavizando, que las relaciones sean cordiales, estas apreciaciones no son las más acertadas. Todo el que tenga dudas, me llama y lo explicamos", afirmó ante los medios en Valencia, en el Día del Árbitro de la Federación De Fútbol de la Comunidad Valenciana, para premiar precisamente a los ascendidos de la pasada temporada. "Entiendo que él no tiene claro cuáles son los argumentos para subir y bajar a un árbitros, puedo garantizar a todo el mundo y al señor Tebas, que ahí no sube ni el pelota, ni el menos pelota, porque no me gustan ni los pelotas, ni los chivatos, ni los traidores, ni lo delatores, me gustan los buenos árbitros", añadió. Por otro lado, Medina Cantalejo explicó lo que están aguantando los colegiados. "Tenemos una frase en el Comité, 'qué más puede pasar'. Pero queremos que alguien diga si es achacable a la gestión del CTA. Puede haber errores arbitrales, pero todo lo que estamos pasando sobre todo el último año hace muy complicada la labor de un árbitro", afirmó. "Está pasando igual en Italia, en Inglaterra en menor medida, pero en Italia están pasando una situación muy complicada. Hay una presión tremenda, pero los árbitros están vacunados y llevan luchando desde que son pequeños y cuando llegan arriba, están más que fuertes para aguantarlo todo", añadió. Además, el presidente de los árbitros españoles se refirió al 'Caso Negreira'. "Lo que dije, hasta donde yo sé, muchos años en activo, y después en la dirección técnica, que la actividad que ejercía era institucional. Que haya firmado algún acta, el juez Aguirre tiene que determinarlo", afirmó. "Estamos deseando que salga a la luz, pero hay muchos árbitros que han salido a dar la misma opinión. Si ha habido alguien que ha metido la pata, que la justicia se aplique. Que nadie ponga en duda la honestidad de los árbitros", terminó.