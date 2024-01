Petro y Pastrana no alcanzan un pacto de conciliación tras la acusación de narcotráfico del expresidente

02/10/2023 October 2, 2023, Bogota, Cundinamarca, Colombia: Colombian president Gustavo Petro takes part during an event where Admiral Jose Prudencio Padilla receives postumous promotion to Grand Admiral of the Nation, by the Colombian government on October 2, 2023. POLITICA Europa Press/Contacto/Sebastian Barros

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el expresidente Andrés Pastrana no han alcanzado un acuerdo de conciliación después de dos horas de cara a cara en la sede la Fiscalía, a la que acudieron por una denuncia presentada por el primero por las acusaciones de narcotráfico que el segundo le había atribuido. A su salida de la sede de la Fiscalía, Pastrana ha comparecido ante los medios para revelar que le propuso a Petro un debate televisado para hablar sobre estas acusaciones que ha lanzado contra él, a lo que este se negó. "Petro quiere amordazar a la opinión y en especial a la oposición violando la Constitución que juró cumplir y todos los tratados internacionales que tanto usó para hacerse la víctima (...) no tolera la crítica ni acepta sus múltiples errores", ha acusado a su salida de la Fiscalía, según recogen medios colombianos. De acuerdo con Pastrana, deben ser los ciudadanos quienes consideren, o no, si con el Gobierno de Petro saca tajada el crimen organizado. "Ellos serán los que analicen si su campaña estuvo impregnada del dinero del narcotráfico", ha dicho. "Con este debate es como la libertad de opinión y la libertad para hacer oposición dejan de ser letra muerta en el papel (...) Es ante los ciudadanos y no ante los jueces que se debate en política", ha justificado. Anteriormente, el presidente Petro emitió un comunicado en el que ha explicado que la denuncia tenía el objetivo de defender el buen nombre del Gobierno, al mismo tiempo que mandar un mensaje a los "líderes" para que den ejemplo y no se sirvan de su posición para rebasar los límites de la libertad expresión sin aportar pruebas. "Ser presidente tiene un periodo fijo, pero ser ciudadano y demócrata es imperecedero, aún a riesgo de nuestra propia vida. Creo y defiendo las instituciones del país que me otorgó el privilegio de dirigirlas y acudo en busca de justicia porque nadie puede estar por encima de la ley", ha expuesto Petro. "Como demócrata, respeto las diferencias, pero no respondo a la violencia del lenguaje reservado para quienes quieren lucrarse del poder pasajero, sin más ideas que la agresión verbal", ha señalado el presidente colombiano, quien destinará cualquier indemnización "a una fundación con objeto social". "La Fiscalía fue creada en 1991 como una institución que investiga y gestiona los conflictos sociales con valores muy superiores en grandeza a los que, como canijos, pretenden sacar provecho politiquero de la Justicia", ha enfatizado Petro. A finales de 2023, el expresidente Pastrana utilizó las redes sociales para acusar directamente a Petro de haber "fusionado" el Gobierno de Colombia con el narcotráfico sirviéndose de la "farsa" del plan de 'paz total', en referencia a sus políticas para contener el crimen organizado.