La oposición venezolana exige al Gobierno que cumpla el Acuerdo de Barbados "en toda su extensión"

23/01/2024 January 23, 2024: Caracas, Venezuela: Candidate MARIA CORINA MACHADO, leader of the Venezuelan opposition, at Plaza Belgica in Altamira, in Caracas. POLITICA Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta

La alianza opositora venezolana Plataforma Unitaria ha exigido este sábado al Gobierno de Nicolás Maduro que cumpla con el Acuerdo de Barbados "en toda su extensión" tras la inhabilitación impuesta a la candidata presidencial opositora María Corina Machado. "Exigimos a la contraparte que cumpla el acuerdo en toda su extensión, no por pedacitos. Ese acuerdo está diseñado para tener un proceso electoral", ha expresado el portavoz de la Plataforma, Gerardo Blyde, en una rueda de prensa recogida por el diario 'El Nacional'. Blyde ha recordado que el mencionado acuerdo contempla que cada parte tiene derecho a un candidato presidencial y ha insistido en que "la decisión tomada ayer sea revertida por haberse violado el procedimiento, un proceso que obligada a un juicio, no un juicio sumario". En este sentido, el portavoz ha denunciado que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de habilitar a algunos políticos ha sido una decisión "discrecional" y "no una mera casualidad" y ha señalado que "no podían dejar sola a María Corina" y que, por ese motivo, "había que revivir una inhabilitación contra (el dos veces candidato presidencial Henrique) Capriles". Por otro lado, la oposición venezolana ha instado a la comunidad internacional a intervenir para lograr que se revierta la inhabilitación contra la líder María Corina Machado. Así, según 'El Nacional', el representante de la Plataforma Unitaria ha pedido a los Gobiernos que respaldaron el Acuerdo de Barbados que usen los "canales diplomáticos" para lograr que se retome el cumplimiento de un pacto que, a juicio de Blyde, ha sido "parcialmente incumplido" con la ratificación de la sanción a Machado. Este mismo sábado, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha manifestado su disposición a mantener el diálogo con la oposición, aunque la ha acusado precisamente de incumplir las condiciones del Acuerdo de Barbados con su implicación en "conspiraciones" y maniobras de desestabilización. "Siempre actúan con la doble cara, el plan verdadero por debajo: la violencia, el magnicidio, el golpe, el atentado, el asalto al poder", ha denunciado Maduro apenas un día después de que el TSJ de Venezuela ratiicara este viernes la inhabilitación por 15 años de la candidata de "unidad" de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024.