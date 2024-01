Japón y EEUU acuerdan una investigación de inteligencia artificial para drones de apoyo a aviones de combate

12/12/2023 December 11, 2023 - Shintomi, Miyazaki, Japan - U.S. Marine Corps F/A-18 Hornet aircraft with Marine Fighter Attack Squadron (VMFA) 232, F-35B Lightning II aircraft with VMFA-242, and F-15J with Japan Air Self-Defense Force (JASDF) 305th Tactical Fighter Squadron fly in formation over the Pacific Ocean. POLITICA Europa Press/Contacto/U.S. Marines

Japón y Estados Unidos han acordado comenzar una investigación conjunta sobre inteligencia artificial (IA) con la esperanza de utilizar la tecnología para drones que funcionarían en conjunto con el próximo avión de combate de la nación asiática. Japón planea desarrollar conjuntamente un avión de combate de próxima generación con Gran Bretaña e Italia para 2035 y, aunque Estados Unidos, el principal aliado de seguridad de Japón, no forma parte del proyecto del avión de combate, ha tratado de reforzar la cooperación en materia de Defensa con Tokio, incluso en capacidades de los sistemas autónomos, según ha informado la agencia Kiodo. El objetivo del estudio conjunto de IA es "revolucionar el combate aerotransportado fusionando inteligencia artificial y aprendizaje automático de última generación con vehículos aéreos no tripulados avanzados", ha dicho la Fuerza Aérea de Estados Unidos en un comunicado de prensa emitido tras la firma del acuerdo. "Se espera que la IA desarrollada en esta investigación conjunta se aplique a los vehículos aéreos no tripulados operados junto con los próximos aviones de combate de Japón", han añadido, enfatizando que la colaboración será beneficiosa para mantener las "ventajas tecnológicas" de la alianza Japón-Estados Unidos. Los drones se pueden utilizar para recopilar datos volando cerca de aviones de combate. El acuerdo tripartito para el desarrollo de aviones de combate se alcanzó en diciembre de 2022, cuando Estados Unidos anunció su apoyo a la cooperación de defensa de Japón con los dos miembros de la OTAN mientras la nación asiática enfrenta un entorno de seguridad severo, particularmente frente a una China cada vez más asertiva. Inicialmente, Tokio había tratado de colaborar con empresas de defensa estadounidenses en el desarrollo de nuevos cazas, pero decidió buscar otros socios debido a las estrictas normas estadounidenses sobre confidencialidad de la información. Japón quiere desarrollar un sucesor de sus aviones F-2, mientras que Gran Bretaña e Italia pretenden reemplazar sus aviones Eurofighter. El programa de aviones de combate marca el primer acuerdo conjunto de desarrollo de equipos de defensa de Japón con un país distinto de Estados Unidos.