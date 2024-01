China ordena a un barco pesquero japonés abandonar las aguas de las islas Senkaku

28/10/2022 October 28, 2022, Enoshima, Japan: Fishing boats anchored inside Enoshima marina. Enoshima beach is a popular trip destination for all ages in Japan with the Enoshima Aquarium as one of its biggest attractions. POLITICA Europa Press/Contacto/Stanislav Kogiku

La guardia costera de China ha dicho este sábado que sus oficiales ordenaron a un barco pesquero japonés y a varios patrulleros abandonar las aguas que rodean las islas Senkaku, en disputa entre ambos países y Taiwán. China asegura que las islas le pertenecen y se niega a reconocer el reclamo de Japón sobre la cadena deshabitada conocida como Senkaku en japonés y Diaoyu en chino. Taiwán también reclama las islas, a las que llama Diaoyutai, pero ha firmado acuerdos de acceso para sus pescadores con Japón y no participa activamente en la disputa, según ha informado el periódico nipón 'The Asahi Shimbun'. El portavoz de la guardia costera, Gan Yu, ha explicado en un comunicado que los barcos "entraron ilegalmente" en las aguas, y que esto fue lo que provocó su respuesta. "Instamos a Japón a detener inmediatamente todas las actividades ilegales en las aguas y a garantizar que incidentes similares no vuelvan a ocurrir", añade el comunicado, en el que no se explica si los barcos han acatado la orden. La insistencia de China en la soberanía sobre las islas es parte de sus amplias reclamaciones territoriales en el Pacífico, incluidos los recursos submarinos en el Mar de China Oriental, la república insular autónoma de Taiwán con una población de 23 millones y prácticamente todo el mar de China Meridional, a través del cual pasa cada año un estimado de cinco billones de dólares en comercio internacional. Al igual que con las Senkaku, China basa en gran medida sus afirmaciones en vagos precedentes históricos. Taiwán, una antigua colonia japonesa, se separó de China continental en 1949 en medio de la Guerra Civil China. Las islas se encuentran entre Taiwán y Okinawa, a 330 kilómetros de la costa china y después de la Segunda Guerra Mundial, fueron administradas por Estados Unidos y regresaron a la soberanía japonesa en 1972.