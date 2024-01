Costa Rica consolida su plan turístico como "política de Estado" y sitúa la sostenibilidad como una "necesidad"

26/01/2024 El ministro de Turismo de Costa Rica, William Rodríguez López. POLITICA CENTROAMÉRICA COSTA RICA INTERNACIONAL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

El ministro de Turismo de Costa Rica, William Rodríguez López, ha subrayado este viernes que el país cuenta con un plan turístico "exitoso" consolidado como "política de Estado" y ha defendido que la sostenibilidad es "absolutamente necesaria" de cara al futuro para sacar adelante un "turismo social" que respete el medio ambiente y las poblaciones locales. Así se ha pronunciado durante el acto de presentación en Madrid del próximo Congreso Mundial de Turismo Social ISTO, que se celebrará en octubre en Costa Rica. Rodríguez ha destacado el trabajo "colaborativo" a la hora de lograr la presidencia de la Comisión de Turismo y Sostenibilidad de ONU Turismo y ha descartado que los avances en la materia sean el resultado del trabajo de "un solo gobierno o una persona determinada". "Ha sido un trabajo de muchos gobiernos y muchas personas", ha puntualizado antes de incidir en la necesidad de evitar que la cuestión turística se convierta en una "política de gobierno". En este sentido, ha aplaudido los esfuerzos de Costa Rica y ha destacado que el país ha sido "reconocido a nivel mundial por su modelo de desarrollo turístico basado e la naturaleza". "Tenemos que aprovechar la naturaleza, en el buen sentido de la palabra, para que siga siendo la materia prima que nos permita llevar el camino que seguimos hasta día de hoy. Y yodo hay que decirlo sin ninguna pena, es un camino exitoso", ha dicho. "Ahora vamos a hablar con los países que conforman ONU Tutirmos, vamos a ser la voz de esos países, de todo el mundo, y eso nos llena de orgullo pero nos llena igual de una responsabilidad que tenemos que hacer valer. (...) Tenemos mucho espacio todavía para mejorar y lo reconocemos", ha sostenido. Para el ministro costarricense, existe una conciencia colectiva de la necesidad de apostar por un turismo sostenible a nivel mundial, si bien ha lamentado que esto se topa con la "dificultad de pasar del criterio a la gestión". "Eso es algo que nosotros hemos aprendido aunque ha costado mucho". "El concepto de sostenibilidad de Costa Rica empezó en 1948, cuando decidió abolir el Ejército y destinar esos recursos que se hubieran gastado en armas y soldados a educación y sanidad. Hoy tenemos un sistema de salud que nos enorgullece con todas sus posibilidades de crecimiento, pero realmente es un sistema de salud que nos permite tener una de las expectativas de vida más altas del mundo", ha continuado. Rodríguez ha aseverado que el país cuenta con tres ejes principales en materia turística --inclusión, innovación y eje social-- y ha indicado hecho hincapié en que se distingue por contar con el 26 por ciento del territorio continental protegido. Si bien el país ha recibido más de 2,4 millones de turistas por la vía aérea durante el año 2023, lo que supone un aumento del 16,7 por ciento respecto al año anterior, su principal desafío ahora es "ver de manera más clara cuántos turistas internacionales puede recibir" de manera sostenible, ha aclarado el ministro. "Será una conversación que tenga que tener en algún momento con el sector privado porque evidentemente aquí siempre hablamos de mayor cantidad de gente que queremos en el país y nosotros tenemos claro que eso no puede ser así. Nosotros tenemos claro que tenemos un límite. Si no vemos ese límite empezamos a dañar nuestro principal recurso para atraer turistas", ha alertado. Sobre este asunto ha lamentado que unas cifras muy elevadas de llegadas de turistas al país elevan significativamente los costes en servicios como el sanitario o energético. "Imagínese un país que tiene 4 millones de habitantes, que probablemente tiene los servicios de salud, de agua, de electricidad y de conectividad calculados para 4 millones de personas. Cuando tiene 20 millones de visitantes, lo que tiene que invertir para dar ese servicio supone inversiones muy altas", ha aseverado antes de afirmar que "todo esto hay que medirlo". SEGURIDAD Y MIGRACIÓN En relación con la situación de seguridad en el país, Rodríguez ha defendido que la percepción al respecto sigue siendo "muy alta" por parte de los turistas que visitan Costa Rica y ha achacado el aumento de la criminalidad al narcotráfico, si bien ha advertido de que "esto no quiere decir que a futuro no pueda afectar". "Las mediciones que nosotros hacemos muestran que el 90 por ciento de los turistas consideran que se sintieron muy seguros en Costa Rica, que no les pasó nada. La percepción de seguridad sigue siendo muy alta y eso obviamente indica que no ha penetrado en los mercados internacionales, que son clientes potenciales", ha aclarado, aunque ha admitido que recientemente se ha visto un "incremento en la criminalidad". A su vez, ha explicado que "la criminalidad que conocemos o hemos conocido tradicionalmente, como robos, asaltos, muertes pasionales, (...) se ha mantenido igual en los últimos 10 años". "¿Qué es lo que ha incrementado la criminalidad? La actividad del narcotráfico. Y desafortunadamente la actividad del narcotráfico siempre tiene una ventaja sobre los gobiernos, y es que siempre tienen más recursos económicos para comprar mejores armas", ha añadido. Para hacer frente a este problema, ha continuado, el Gobierno se ha propuesto tomar medidas para "evitar que los muchachos se maten entre ellos" y, a la vez, "prevenir" que se infrinja la ley. "Hasta ahora, en algunos casos, la ley permite que personas que violan la ley salgan con una tobillera y vuelvan a delinquir", ha señalado, al tiempo que ha indicado que a lo largo de 2023 se registraron 907 asesinatos, de los cuales la gran mayoría se dieron en el marco de enfrentamientos entre bandas. En esta línea, el ministro ha afirmado que la migración afecta a la seguridad del país, pero "en otro tipo de actividades", pero ha destacado que muchos de los migrantes "son gente buena, productiva, que llega para hacer trabajos que los costarricenses no hacen". "La migración que nos viene del sur es la que nos está afectando más, y esa migración tiene que ver con ecuatorianos, con haitianos y con africanos, que entran por el sur del continente y empiezan a caminar hacia Estados Unidos. Nos supone un verdadero problema porque hay que gestionar que pasen de frontera en frontera sin necesidad de que se queden en Costa Rica y en las ciudades principales", ha matizado antes de detallar que el Gobierno está desarrollando un "costoso" programa al respecto.