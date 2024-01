España (AEPD) llama a "toda" la industria de Internet a dar "un paso adelante" para proteger a menores frente al porno

18/10/2023 Un niño usa el teléfono móvil y una tablet, a 18 de octubre de 2023, en Madrid (España). Según la Vanguardia, en España se estima que el 21% de los adolescentes es adicto a la red y casi la mitad reconoce que tiene "un contacto activo" cada 15 minutos. La Administración del Ciberespacio de China (CAC) ha propuesto una nueva medida que cambiaría la rutina de los menores de edad. El organismo pretende limitar el uso de smartphones para las personas menores de 18 años, con el objetivo de controlar el uso de Internet entre los más pequeños. SOCIEDAD Eduardo Parra - Europa Press

La directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, hace un llamamiento público a "toda" la industria de Internet a dar "un paso adelante" y sumarse "voluntariamente" al proyecto que ha impulsado para proteger a los menores ante el acceso a contenidos inadecuados en la red (contenidos pornográficos, violentos, apuestas online, compras de alcohol 'online'). En una entrevista concedida a Europa Press, la directora de la Agencia sostiene que en su "maravilloso" equipo están "muy satisfechos" de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya hecho suya la aplicación desarrollada por la AEPD y la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, porque lo entiende como "un respaldo muy importante y muy necesario" al trabajo realizado desde hace "cuatro años". En diciembre del pasado año, Mar España mantuvo diferentes reuniones para abordar esta materia con responsables de empresas como Google, Meta o TikTok, operadores de telecomunicaciones, Microsoft y Amazon, entre otras. "A unas las he percibido más interesadas en colaborar que a otras", confiesa la directora, al tiempo que destaca que "una empresa muy importante" --cuyo nombre no puede revelar-- ha dicho que le interesa "muchísimo" participar "voluntariamente y de manera proactiva". "Lo mismo que la industria tecnológica se puso de acuerdo con la Comisión Europea en el Código de Conducta para eliminar los delitos de odio de las redes sociales y lo mismo que Google, TikTok, Meta, Microsoft se adhirieron voluntariamente al Canal Prioritario, yo hago un llamamiento público a toda la industria de Internet para que se adhieran voluntariamente y podamos empezar esto cuando sea necesario", destaca. En este sentido, la directora recuerda también que el Reglamento sobre Servicios Digitales entra en vigor el próximo mes de febrero e incluye medidas legales "claras" que vinculan a la industria tecnológica, así como que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) "sigue siendo aplicable". "Combinando toda la legislación internacional y nacional que hay, por supuesto que se puede obligar" a las empresas a su cumplimiento, avisa Mar España, que añade que en el ámbito de la protección de datos las sanciones pueden llegar hasta los 20 millones de euros o el 4% del volumen de facturación mundial de las compañías. En relación con el sistema de verificación, Mar España explica que en la actualidad las empresas de contenido pornográfico o videojuegos violentos, por ejemplo, "lo único" que piden es hacer 'clic' sobre una ventana que dice que se es mayor de 18 años o recabar datos personales. "Imagínate que hay una quiebra de seguridad. ¿A qué ciudadano le gustaría salir publicado en una lista pública como consumidor de pornografía, por ejemplo?", plantea. "Hemos detectado que puede haber varios riesgos para la privacidad", comenta Mar España, que detalla que, por este motivo, la AEPD ha trabajado "durante mucho tiempo" junto a otros organismos competentes en un sistema de verificación de edad, que a su vez garantiza el anonimato de los adultos en su navegación por estas webs. La app de verificación de edad se descarga en el dispositivo del usuario, mientras que las empresas de pornografía o proveedores de contenidos para adultos tienen que alojar en su web el link a la app. Deberán comprobar que el usuario cuenta con un "atributo" que demuestra su mayoría de edad, sin necesidad de facilitar el DNI. La directora de la AEPD quiere que este sistema tenga un alcance "global" por lo que, tras presentarlo ante la Comisión Europea, la semana que viene se reunirá con los organismos competentes de Estados Unidos. Por otro lado, Mar España pone de relieve que se está trabajando en algo "muy ambicioso" como es la creación de una ley integral de protección a la infancia y a la adolescencia en el ámbito digital. "Hay temas que deberían ser sagrados donde debe haber consenso y quedar al margen de cualquier diferencia política", asevera, al tiempo que señala que es posible que el consenso no sea "fácil" pero "puede ser de las pocas leyes que en esta legislatura se pueden aprobar con consenso. "El problema del uso inadecuado y excesivo de las tecnologías en la gente joven afecta a las familias de izquierdas, de centro, de derechas, a las familias numerosas y a las familias monoparentales, a todo tipo de familias", argumenta la directora, que insiste en que están detectando "problemas muy graves". Finalmente, Mar España sostiene que "esto va a ser un tema prioritario" que va a impulsar tanto a través de la Agencia Española de Protección de Datos como en el Comité Europeo de Protección de Datos, donde están "planteando ya investigaciones sobre temas que afectan, impactan gravemente en los menores".